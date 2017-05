¿Es un Bichon frisé hipoalergénico?

Te encantaría tener un perro pero cuando entras en contacto con uno comienzas a tener picazón en los ojos o sibilancia. ¿Existe un perro que sea hipoalergénico? En realidad no, pero el Bichon frisé no derrama pelo y es posible que no te provoque alergias como lo hacen las otras razas, además de ser muy lindo.

Bichon frisé. El Bichon frisé puede tener menos caspa que la mayoría de los perros y su derrame también es al extremo menor que muchas otras razas. Es de un color blanco puro con ojos como botones negros que pueden fácilmente robarse tu corazón. En la madurez alcanzan entre 9,5 y 11,5 pulgadas de alto siendo los machos más grandes que las hembras. Esto hace que la raza tenga el tamaño perfecto para ser un perro faldero que es donde quieren pasar su tiempo.

Pelaje. De acuerdo con el estándar del American Kennel Club para el Bichon frisé, la textura del pelaje es de suma importancia”. El pelaje es el que le da a la raza sus supuestas cualidades hipoalergénicas. El pelaje interior es suave y denso mientras que el exterior es de una textura más gruesa y más rizada. El pelaje de estos perros da una sensación de ser aterciopelado. Los Bichons son llamados “perros sacudidores de polvo”, porque eso es lo que parecen después del baño y el aseo.

Aseo. Tu Bichon requiere de un aseo diario y de baños regulares para mantener su pelaje en perfectas condiciones y con su color blanco reluciente. De igual forma necesitará de viajes a la peluquería cada dos meses para mantener ese aspecto distintivo de Bichon o de lo contrario va a ser confundido con un Poodle despeinado. Esta raza a menudo desarrolla manchas de lágrimas marrones que afectan su lindo rostro. Las manchas pueden ser eliminadas fácilmente con un producto comercial suave desarrollado para este propósito. Si vas a exhibir a tu perro en exposiciones caninas entonces tendrás que dedicarle más tiempo de preparación para que pueda estar perfecto.

Mantener los alérgenos a raya. Si tú o un miembro de tu familia tiene alergias y quieres traer a un Bichon en tu casa, otras formas de combatir los alérgenos pueden hacer que la vida sea más fácil para los alérgicos. No dejes que el perro duerma en tu habitación por muy tentador que sea. Aspira la casa con frecuencia. Instala purificadores de aire con un aire de partículas de alta eficiencia o HEPA, un filtro para eliminar los alérgenos del ambiente. Es posible que también quieras hablar con el médico acerca de las vacunas contra las alergias que pueden disminuir tu reacción a la caspa del perro.