Espolones óseos en los pastores alemanes

Formalmente conocido como espondilosis deformante, los espolones óseos podrían no molestar a tu Pastor alemán ni causarle dolor en absoluto. La única manera que tiene el veterinario de hacer un diagnóstico definitivo es a través de rayos x donde puede mirar la formación de estos espolones alrededor del disco vertebral.

Espondilosis deformante. La espondilosis deformante, osteofitos o espolones óseos consiste en una condición médica que produce protuberancias oseas que se forma en los bordes de las vértebras de la columna de los perros. Aunque es posible que se forme un solo espolón, generalmente pueden encontrarse en diversas áreas a lo largo de toda de la columna. Los osteofitos incluso podrían unirse formando puentes de hueso entre segmentos de la columna vertebral. Los espolones óseos se forman más a menudo en las vértebras que se encuentran a la altura del pecho, la parte media y la región lumbar. En los Pastores alemanes los espolones óseos podrían ser hereditarios. Si tu perro ha tenido hernias discales o trauma espinal tiene un riesgo aún mayor de padecer estos espolones óseos.

Síntomas. A medida que tu perro vaya envejeciendo tiene más probabilidades de desarrollar espolones óseos. Si estas formaciones le molestan experimentará cojera, rigidez o dolor en la parte trasera y el cuello. La pérdida de los músculos y el movimiento llega a ser evidente a ojos inexpertos con el paso del tiempo. Después de que tu mascota realice ejercicios puede verse peor. Subir escaleras o al coche será cada vez más difícil para tu perro afectado. Algunos de estos síntomas se confunden en ocasiones con la artritis que también podrían afectar a tu viejo Pastor alemán. En algunas ocasiones los espolones óseos muestran síntomas neurológicos tales como dolor severo y parálisis ya que pueden ejercer presión sobre los nervios. Debes llevar a tu mascota al veterinario para que le haga un examen exhaustivo.

Perros asintomáticos. Es muy posible que tu Pastor alemán tenga espolones óseos y no presente signos evidentes. No es inusual para un veterinario descubrir los espolones óseos cuando le hace radiografías a un perro por otro problema. Podría ser un problema para tu mejor amigo afectado seguir el axioma, “si no está roto no lo arregles” o “si no te molesta déjalo en paz”, debes ocuparte de inmediato. Además aunque no tenga dolor el descubrimiento fortuito a tiempo puede propiciar que si el perro después exhibe muestras de dolor, el veterinario ya tendrá una posible causa.

Diagnóstico. Si tu perro parece tener dolor el veterinario le realizará una radiografía y luego una prueba de resonancia magnética o un mielograma, esta consiste en una radiografía que se hace después de inyectarlo en la médula espinal para averiguar si el espolón óseo está presionando los nervios.

Tratamiento. El veterinario puede prescribir analgésicos y antiinflamatorios para aliviar el dolor. Si tu Pastor alemán tiene sobrepeso también puede recomendar una dieta y un programa de ejercicios. Los perros con espolones óseos no pueden realizar ejercicios vigorosos pero un ejercicio suave puede ser beneficioso. Tal vez quieras considerar la acupuntura, el masaje y otras terapias para tu Pastor alemán. Si el espolón óseo comprime la columna vertebral tu perro quedará paralizado y necesitará una cirugía.