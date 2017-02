¿Están los Huskies relacionados con los lobos?

Aunque tiene una apariencia similar al lobo, el Husky Siberiano no está relacionado con este animal. Existen algunos ejemplares que se han reproducido con lobos produciendo un lobo híbrido. El resultado de esa mexcla es un animal completamente diferente de un Husky siberiano de pura raza o de su primo, el Malamute de Alaska.

Husky siberiano. El Husky siberiano adulto mide entre 20 y 23,5 pulgadas de alto, pesa de entre 35 a 60 libras siendo los machos más grandes que las hembras. El doble pelaje que tiene lo protege del frío, los ojos suelen ser azules aunque pueden ser de cualquier otro color. Muda el pelaje dos veces al año, así que prepárate para el gran derramamiento en la primavera y el otoño. Estos perros tienen muchas marcas llamativas en la cabeza que sólo se encuentra en la raza.

Historia. De acuerdo con el AKC, el Husky siberiano se originó probablemente como perro de trineo dentro de la tribu Chukchi, cerca de la península de Siberia oriental. La tribu dependía de estos perros para transportarse y poder sobrevivir ya que los cazadores iban en trineos a través de las vastas zonas áridas de Siberia en busca de caza. El Huskie siberiano llegó a Alaska en el umbral del siglo XIX y apareció en la carrera de All Alaska Sweepstakes por primera vez en 1909. Los perros alcanzan la fama en todo el mundo en 1925 cuando la difteria asestó en Nome, Alaska, siendo los Huskies de gran ayuda al entregar la antitoxina para el tratamiento mediante el uso del trineo.

Temperamento. Desde luego que no tiene el temperamento de un lobo, siendo el Husky muy amigable con las personas. De hecho, a pesar de que puede parecer feroz, no es para nada un buen perro guardián. Es inteligente y muy trabajador dada su ascendencia como perro de trineo. A pesar de que se lleva bien con la mayoría de las razas de perros, su instinto de caza lo induce un tanto a mirar extraño a los gatos y otros animales pequeños. El Huskie necesita espacio para correr, por lo que no es apto para vivir en apartamentos.

Lobos híbridos. Si un Huskie siberiano se cruza con un lobo, el resultado es un lobo híbrido o un perro lobo. Desafortunadamente algunos de estos cruces pueden dar un ejemplar con aspecto de Huskie siberiano, pero no será un animal domesticable por completo. A diferencia de los Huskies siberianos el lobo híbrido es desconfiado con los extraños y puede atacar. Si estás pensando en comprar un lobo híbrido, asegúrate de que el seguro del local donde vives te permite críar de este tipo de animal, siendo buena idea que consultes con la compañía de seguros del hogar.

Salud. El Huskie es un perro relativamente sano, pero como todos los perros de pura raza son propensos a ciertas enfermedades genéticas. Los principales problemas que afectan a la raza son en los ojos y las caderas. Los problemas oculares incluyen cataratas y distrofia corneal que no termina en ceguera. Otra enfermedad común es la atrofia progresiva de retina que si da lugar a la pérdida de la visión. La displasia de cadera, una malformación de la articulación de la cadera, también afecta a esta raza.