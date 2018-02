Fábricas de cachorros y criadores de traspatio

Parte de ser un dueño responsable de un perro es ser un comprador o adoptante responsable. Si decides comprar un cachorro, debe ser de un criador de renombre y no de uno de traspatioo de fábrica de cachorros.Los criadores de renombre tienen perros estables y saludables, mientras que los de traspatio tienen demasiados y se preocupan muy poco por su salud o las condiciones en que los tienen viviendo.

La historia de las fábricas de cachorros. ¿Cómo comenzaron las fábricas de cachorros? Comenzaronhace pocos años, después de la Segunda Guerra Mundial.Los cultivos eran escasos y los agricultores necesitabanmejorar sus ingresos, por lo que algunos empezaron a criar y vender cachorros a pesar de que tenían poco conocimiento delos cuidados adecuados. Los cachorros fueron criados con el menor costo posible, a menudo sin la atención necesaria. En la actualidad hay miles de fábricas de cachorros en los EE.UU.

¿Quién crea unafábrica de cachorros? El gobierno federal considera que cualquier persona puede iniciar una fábrica,pero quizás el grupo más conocido es el Amish en Pennsylvania, el cual ha estado en las noticias una y otra vez, pero defienden su práctica alegando que los perros no son diferentes de otros animales y que las condiciones no son deplorables como algunos dicen.

Regulación de lasfábricas de cachorros. Las personasque crían perros en grandes cantidades para venderlos están obligadas a tener una licencia emitida por el USDA, la Ley de Bienestar Animal también regula esta actividad pero por desgracia, los reglamentos son normas mínimas, más por la supervivencia que por el humanismo y loscriadores de estas fábricas no están incentivados a seguirlas por lo que hay muchas sin licencias. Muchas personas están tratando de cambiar esta situación, el Fondo de Defensa Legal de los Animales es una agencia que trabajaen busca dereformas.

Definición de una fábrica de cachorros. Las fábricas de cachorrostienen un gran volumen de perros que venden con fines de lucro sin proporcionar acceso público al sitio de críadonde tienen las perras que reproducencada vez que están en el ciclo de calor. Las condiciones en que los tienen no suelen ser las que normalmente tienen las personas para cuidar de sus mascotas.

Cuestiones relacionadas con las fábricas de cachorros. Salud: las fábricas de cachorros son a menudo sucias y antihigiénicas, pueden verse perros dentro de las jaulas con su propia inmundicia, padeciendo de calor, frío, desnutridos y con problemas en la piel.

Comportamiento: Los cachorros no son llevados de la mano desde su nacimiento como hacen los criadores con reputación, por lo que tienen poca o ninguna interacción humana hasta que son vendidos; esto puede conducir a la agresión, la ansiedad, el miedo, la indiferencia y toda una serie de problemas de conducta. Llegan a tener a los perros en jaulas pequeñas donde casi no caben.

Dentro de una fábrica de cachorros.En 2007 Newsweek hizo una revisión equilibrada de lasfábricas de cachorrosy la HSUS hizo una investigación con cámaras escondidas de estos sitios.

Jaulas: Los perros suelen ser enjauladosdurante toda su vida reproductiva.

Reproducción: Los perros a menudo son reproducidos cada seis meses sin darles un descanso. Después de que su período de fertilidad termina, a menudo son vendidos o eliminados.

Ruido: El ruido puede ser ensordecedor con tantos perros en un espacio pequeño.

Atención precaria: Los perros con pelo largo muchas veces tienen enredos y las lesiones pasan desapercibidas y / o no son tratadas.

Los elementos: perros y cachorros a menudo son dejadosa merced de las tormentas de hielo y a temperaturas extremas, algunos incluso no tienen un techo sobre sus cabezas.

Llegar a un nuevo hogar: Los cachorros a menudo son empaquetados en cajas y llevados en camiones de carga a una tienda de mascotas o a un corredor, en ocasiones algunos mueren en el trayecto.

Estadísticas de las fábricas de cachorros. Alrededor de 3.500 de las 11.500 tiendas de mascotas que venden gatos y perros en los Estados Unidos de acuerdo con el PetIndustryAdvisory Council son fábricas de cachorros, los cuales llegan a tener cerca de 400.000 cachorros al año. Los perros a menudo se venden en línea y tiendas de animales. Aproximadamente 500.000 cachorros se venden en tiendas de mascotas cada año. (HSUS).

Hay más de 6.000 perreras con licencia comercial en los EE.UU. (y un número incalculable sin licencia).

En los EE.UU. hay más de 1.000 instalaciones de investigación, más de 2.800 expositores y 4.500 comerciantes que se supone tienen que ser inspeccionados cada año.

Datos da las fábricas de cachorros. Los criadores no suelen permitir que los compradores vean sus perreras, no están dispuestos a discutir los posibles problemas de salud o comportamiento de sus crías y casi siempre tienen cachorros a la venta. Si visitasen un sitio web de un criador con etiquetas de precio junto a las fotos del perrito o un “compre ahora”, es muy probable que sea la página web de unafábrica de cachorros. Existe documentación de sobre-reproducción, endogamia, atención veterinaria mínima, mala calidad de los alimentos y la vivienda, falta de socialización con humanos, jaulas atestadas y la matanza de los animales no deseados en estos lugares. Hay cosas que puedes hacer para ayudar a detener las fábricas de cachorros, en primer lugar, no comprar un cachorro de una tienda de mascotas, si contesta un anuncio en línea o de un periódico, asegúrate de que estás tratando con un criador de renombre. El sitio de la AKC tiene una lista de los criadores registrados por el Club de Raza y ofrece información sobre cómo encontrar un criador de renombre, también puedes visitar www.stoppuppymills.org y www.hsus.org que cuenta con información así como la forma de ejercer presión para mejorar las leyes.