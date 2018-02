Guía de salud de los cachorros

Compra un cachorro y tu dinero estará comprándote un amor inquebrantable.

Un nuevo cachorro significa cambios en tu vida y su cuidado puede parecerte abrumador. Como un dueño responsable, debes preocuparte por la salud de tu cachorro. Un cachorro sano significa unamascota más saludable y mejor adaptada. Estas son algunas consideraciones para asegurar la salud de tu cachorro:

Preparando un hogar sano y seguro. Cuando vayas a llevar un nuevo perrito a tu casa, antes debes mirar todo lo que tienes alrededor y quitar todos los peligros existentes tales como productos de limpieza, todos los medicamentos, cualquier alimento (incluyendo goma de mascar y caramelos) y las trampas para ratones, básicamente no debe haber nada a nivel del suelo o encima de una silla que él pueda tomar.Los cachorros se meten en todo y es fácil que muerda una navaja si la encuentra. Vea la sección “Preparando tu hogar para un cachorro”. Luego, prepara el espacio para el cachorro. A menudo están mejores en una caja, y les da un lugar seguro a donde ir. Comprueba los juguetes que le has dado porque puede ahogarse con cosas como los ojos de los animales de peluche, lo mejor es evitar también los juguetes squeaker. Se le debe poner para que duerma ropas que no pueda masticar.

La elección de un cachorro sano. La salud del cachorro debe ser una prioridad para los criadores. No deben ofrecer un cachorro que tenga menos de ocho semanas de edad y lo ideal sería a las 12 semanas de edad. Si se le quita del lado de su madre y su camada antes, a menudo no desarrollan las habilidades sociales necesarias tales como el mordisco inhibido (presión aceptable de la boca).

Un cachorro sano está alerta, activo y juguetón, debe tener los ojos muy abiertos y claros, la nariz húmeda, dientes fuertes y la piel brillante, debe ser agradable y gordito, además debe estar ansioso por atención y reaccionar bien a los afectos.

Una vez que está en casa, he aquí algunas pautas para tu nuevo cachorro:

De cuatro semanas a tres meses

Nutrición. Los cachorros son destetados alrededor de las cinco a siete semanas de edad. Un cachorro de dos meses de edad debe comer alimento para cachorros cuatro veces al día. Ver “Horario de alimentación del perrito y Guía”.

Algunos problemas comunes. Dormir: Los cachorros pueden tener momentos difícilesdurante la noche. Debe establecer momentos específicos para llevarlo a pasear. Trate de poner un reloj cerca de su cama.

Morder: Ahora es el momento de empezar a entrenarlo sobre lo básico en este tema. Un antídoto eficaz es meterle el puño suavemente en su boca cada vez que inicie.

Algunas enfermedades comunes. Moquillo: Esta es una de las enfermedades más mortales para los cachorros. Esté atento si camina sin coordinación, pierde el apetito, está letárgico con fiebre y convulsiones.

Influenza: Esto causa enfermedades respiratorias. Ten cuidado con la aparición de tos seca o dificultad para respirar.

Gusano del corazón: La prevención debe iniciarse antes de los seis meses.

Vacunas: El primer ciclo de vacunas por lo general incluye una combinación de vacunas que protegen contra la hepatitis canina, moquillo, influenza y parvovirus (abreviado como DHPP). Los veterinarios también pueden recomendar la vacunación leptospirosis y coronavirus. Una vacuna contra la Enfermedad de Lyme también se le administra. Véase “Guía para la primera ronda de vacunas de tu cachorro”.

De tres a seismeses

Nutrición. Los cachorros deben comer alimento para cachorros dos veces al día. Pesa al cachorro cada semana. Ver “Horario de alimentación del perrito y Guía.

Algunos problemas comunes. Agresividad: Los cachorros comenzarán a desafiar a aquellos a su alrededor. El entrenamiento de obediencia básica es recomendable.

Marcado: Los cachorros pueden empezar a marcar alrededor de la casa lo que significa que hay más perros merodeando el lugar.

Algunas enfermedades comunes. Enfermedad de Lyme: Esto es causado por una picadura de garrapata. Ten cuidado con las articulaciones hinchadas o dolorosas, fiebre, caminar con rigidez.

Alergias : El cachorro puede comenzar a mostrar síntomas de alergia, ya sea por la comida, la hierba o agentes irritantes transportados por el aire.

: El cachorro puede comenzar a mostrar síntomas de alergia, ya sea por la comida, la hierba o agentes irritantes transportados por el aire. Vacunas:Vacuna inicial contra la rabia . Los cachorros deben recibir una dosis de refuerzo de esta vacuna combinada a las 16 semanas. Ver “Vacunas para perros y cuidados veterinarios”.

. Los cachorros deben recibir una dosis de refuerzo de esta vacuna combinada a las 16 semanas. Ver “Vacunas para perros y cuidados veterinarios”. La esterilización y la castración. Este es el momento de castración o esterilización. La esterilización reduce el cáncer testicular y los problemas de próstata en los machos y, en las hembras el cáncer de ovario y de mama. Por lo general hacen que el perro sea menos agresivo y más entrenable.

De seis meses a un año

Nutrición. Alcumplir un año se le puede cambiar al perro la comida pero lentamente. La mayoría están mejor con dos comidas al día.

Algunos problemas comunes. Crecimiento: Aquí es donde comienza la formación y es imprescindible que le hagas saber quién es el líder.

Si no está esterilizado o castrado, comenzará a exhibir un comportamiento sexual similar al apareamiento con todo lo que tenga cerca.

Algunas enfermedades comunes. Bordatella: Esta es la tos de las perreras y es altamente contagiosa. Ten cuidado con los estornudos, la tos y la secreción nasal.

Enfermedades genéticas: Es posible que aparezcan, cada raza tiene preocupaciones diferentes relacionadas con problemas de salud hereditarios.

Vacunas: Los cachorros deben recibir una dosis de refuerzo al año.

El perro y la salud de este no tienen por qué ser un asunto complicado. Al darle a tu cachorro una buena nutrición, visitas periódicas al veterinario, entrenamiento, preparación y afecto, estarás ayudando a que tenga una buena salud y más tarde sea un perro saludable.