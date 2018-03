Guía para la tercera ronda de vacunas del cachorro

Una vez más es el momento de llevar a tu cachorro al veterinario para sus vacunas, la buena noticia es que esta es la última ronda de vacunas y, a menos que tenga algunos problemas, estará inmune durante meses. Es esencial terminar sus vacunas con esta ronda, porque de no hacerlo se estaría deshaciendo todo lo bueno de las dos primeras rondas previstas. Uno de los mayores malentendidos es que con una o dos rondas ya el animal está protegido, cuando de hecho, no lo estará hasta que las tenga todas.

De ahora en adelante tendrás la opción de aplicarle tú mismo a tu cachorro las vacunas (a excepción de la rabia que debe estar en el registro). Si piensas que puedes querer hacer esto más adelante, obtén instrucciones del veterinario y observa cómo se administran, puedes ahorrar dinero pero asegurándote de que estarás cómodo mientras lo realizas. En esta visita al veterinario asegúrate de aprender todo lo que puedas. Las vacunas que deben administrarle al cachorro son: 1-Moquillo, 2-Parvovirus, 3-Corona, 4-La rabia, pero sigue las instrucciones del veterinario ya que puede tener un calendario diferente.

Después de un período de cinco días después de esta ronda de refuerzos, la mayoría de los veterinarios consideran que está bien llevar al cachorro a lugares donde hay otros perros como las clases de obediencia, pero hay que tener en cuenta algunas cosas:

• Asegúrate de que los cachorros que están cerca de tu mascota y de ti ya están vacunados.

• Evita posibles lugares altamente contaminados como los parques para perros y perreras por un tiempo. Antes de embarcar, asegúrate de que tu cachorro tenga la vacuna contra la tos de la perrera.

• Si ves cualquier signo de las enfermedades más importantes como letargo, vómitos, diarrea, desorientación o convulsiones, llama al veterinario inmediatamente.

Esta visita también es un buen momento para discutir las siguientes rondas de vacunación del cachorro en su chequeo anual. Habla con el veterinario acerca de lo que es necesario y de lo que no. Por ejemplo, muchos veterinarios no recomiendan una vacuna de Lyme a menos que el cachorro pase tiempo en áreas boscosas. Pregunta al veterinario su opinión sobre las vacunas no esenciales y con qué frecuencia recomienda las imprescindibles. Recuerda, sólo la rabia es requerida por la mayoría de los estados y es posible que desees obtener una segunda opinión para evitar el exceso de vacunación. De esta forma estarás preparado y en un futuro podrás llevarlo felizmente a pasear dejando los malos recuerdos que tuvo de las aguja por meses.