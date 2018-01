Hábitos de Baño para un Chihuahua

Los Chihuahuas son notoriamente difíciles de educar. Del mismo modo que amas a tu cachorro sus hábitos de baño pueden dejar mucho que desear. Esta es una razón por la que estos pequeños perros en ocasiones terminan en refugios. Entrénalo con paciencia y consistencia y podrás bañarlo sin problemas la mayor parte del tiempo.

Vivir con un perro pequeño. Vivir con un perro pequeño es muy diferente que un perro mediano o grande y los Chihuahuas son los perros más pequeños del mundo. Tu cachorro puede adquirir fácilmente malos hábitos durante el baño como ponerse en una esquina, sacudirse y orinar todo el tiempo. Ese lugar apartado que prefiere podría convertirse en su área de baño, ten esto presente hasta que puedas acostumbrarlo a que el baño en la tina no es malo.

Al aire libre. Las necesidades para ir al baño de un Chihuahua no son para nada similares a las de un perro más grande. Puedes entrenar a tu mascota llevándola a dar frecuentes caminatas al aire libre para que haga sus necesidades. Para esta raza esto podría ser muy difícil, especialmente cuando el clima es frío. Como su pelaje es corto y el cuerpo pequeño, el Chihuahua se enfría rápidamente. ¿Por qué ir afuera cuando hay frío si puedes quedarte en la casa que la temperatura está agradable y cálida? La razón se debe a que los seres humanos reemplazaron las letrinas por cañerías desde hace más de un siglo, piensa en alguna alternativa que tenga el mismo efecto en tu mascota o consulta con los vendedores de las tiendas de mascotas y seguramente encontrarás alguna solución.

Papel o caja de arena. Las cajas de arena no son sólo para gatos. Puedes entrenar a tu Chihuahua para que use una caja de arena pero no es necesario llenarla con arena para gatos. Forra la caja con periódico y eso será todo. También puedes poner papel o almohadillas de orinar en un área designada como baño en el interior para tu Chihuahua. Cualquier opción que elijas, ya sea al aire libre, papel o caja, debes ser consistente en el entrenamiento. No debes confundir a tu perro con una variedad de opciones, al menos en el inicio.

Entrenamiento. Cuando comiences a entrenar a tu mascota para que haga sus necesidades debes llevarlo al área seleccionada cuando se despierte, después de comer, después de la siesta y antes de acostarse. Pronto se dará cuenta de que esto no es gran cosa y no hará de forma natural. Debes establecer una rutina para que se adhiera a ella. Elogia a tu Chihuahua cuando tenga éxito. Si los atrapas durante un acto de eliminación inapropiado puedes regañarlo en un tono firme pero nunca pegarle o alzarle la voz. Usa una palabra o término para denotar que es momento de vaciar la vejiga y los intestinos. Esto puede ser “ve al baño” que es un clásico, pero puedes elegir cualquier otra.

Chihuahuas machos. Un Chihuahua macho quiere marcar su territorio con orina constantemente por lo que podrías acabar con áreas descoloridas en tus paredes y muebles por la orina de tu mascota. A menos que quieras reproducir a tu perro sería bueno castrarlo. Generalmente ese procedimiento elimina el marcado de territorio.