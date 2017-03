Hinchazón en el Labrador

Te encanta la apariencia de tu Labrador con su pecho profundo y estrecho abdomen. La forma atractiva de su cuerpo le hace ser particularmente propenso a hincharse. Igualmente conocida como torsión gástrica, la hinchazón puede suceder de repente. Conoce los síntomas para que puedas salvar la vida de tu Labrador.

Torsión gástrica. Cuando un perro se hincha el estómago se llena de gases y aire y por lo general se tuerce. Esto resulta muy incómodo pero el peligro verdadero es la siguiente fase cuando el estómago se tuerce cortando el suministro de sangre. Torsión gástrica es el término para una torsión parcial. Si el estómago se retuerce completamente el término es vólvulo gástrico. De cualquier manera es algo malo.

Síntomas. Una de las cosas horribles que pasa con la hinchazón es la rapidez con que se desarrolla. Tu Labrador puede estar feliz un minuto y más tarde parecer angustiado. Puede comenzar a dar vueltas y actuar muy inquieto. Trata de vomitar sin obtener resultados. Comienza a salirle saliva por la boca y las encías se tornan pálidas. Es posible que comience a temblar o incluso desmayarse. La hinchazón es una alerta roja: llévalo a un hospital veterinario de emergencia inmediatamente.

Prevención. Aunque no hay una manera segura de prevenir la hinchazón, salvo con una cirugía, los veterinarios creen que hay ciertos factores desencadenantes. Alimenta a su Labrador con varias comidas pequeñas al día en lugar de darle una sola pero grande. Aunque la comida enlatada puede ser la predilecta, si le das de comer a tu mascota comida seca para perros, mójala antes de servirla. Evita darle de comer por lo menos una hora después de que haya realizado mucho ejercicio. Igualmente, no debes alimentarlo antes de salir a dar un paseo. Si está muy emocionado, ya sea por la vida silvestre del patio o por los vecinos que caminan alrededor de la casa, no le des de comer hasta que se calme. La hinchazón ocurre generalmente en los Labradores de 4 a 7 años de edad afectando más a los machos que a las hembras.

Tratamiento. Si el estómago de tu Labrador se tuerce, el veterinario debe realizarle una cirugía de emergencia. Cuando un perro se hincha una vez puede volver a padecer de esto, es por ello que el veterinario puede realizarle una cirugía conocida como viradas de estómago para evitar que este se tuerza nuevamente. El estómago se coloca pegado en la pared del cuerpo para que se mantenga en la posición correcta.