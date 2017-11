Historia del Perro alsaciano blanco

Los Pastores alemanes, conocidos como alsacianos en Europa, se encuentran entre los perros más populares y reconocibles del mundo. Incluso las personas que no saben mucho sobre los caninos reconocen a estos perros de color negro y marrón. A pesar de esto, también hay una versión de color blanco en la raza, el cual no es reconocido por el American Kennel Club para las exhibiciones.

Alsacianos blancos. Además del color, no hay ninguna diferencia entre un Pastor alemán o Alsaciano estándar y uno Blanco. Los Pastores alemanes blancos cuyos padres hayan sido registrados ya sea en el American o el Canadian Kennel Clubs, también pueden ser registrados, pero el AKC lo descalifica por su color y el CKC los hace menos deseable. Eso significa que no se exhiben en las clases de conformación del AKC. No obstante, pueden competir en cualquier evento de rendimiento del AKC o del CKC.

Orígenes. Según el White German Shepherd Dog Club of America, el blanco era uno de los colores originales de la raza. Afirman que el fundador de la raza, el capitán Max Von Stephanitz, tenía varios pastores blancos y consideraba el color como un elemento importante de la raza. Durante el siglo XIX, Von Stephanitz observó los pastores de trabajo de Alemania que tenían en común el pastoreo pero diferente tamaño, prototipo y color. Su objetivo era crear un perro inteligente y sólido que pudiera servir como pastor y compañero.

De 1900 a 1930. El Perro alsaciano rápidamente se convirtió en un popular perro de trabajo. Los primeros Pastores alemanes llegaron a los Estados Unidos en 1912 y en 1917 el AKC registró a los Pastores alemanes blancos. Rin Tin Tin, un Pastor alemán, se convirtió en una estrella de cine internacional, pero en la década de 1930 el nazismo llegó a Alemania. Las teorías raciales de los nazis se extendieron hasta los perros, viendo al alsaciano blanco como inferior y le prohibieron participar en las exhibiciones.

Los años de posguerra. Aun después de que el nazismo fuera derrotado en la Segunda Guerra Mundial, algunos conceptos equivocados acerca del alsaciano blanco alemán continuaron. El White German Shepherd Dog Club International manifiesta que, en los años 1960 el gene blanco recesivo del pelaje fue equivocadamente relacionado con problemas genéticos en algunos perros, incidiendo en el intento de Alemania para proscribir al Alsaciano blanco. En 1968, el AKC cambió sus reglas estimando la raza y etiquetando el color blanco como una falla que lo descalifica.