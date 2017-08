Intolerancia alimentaria en los Poodles

Los Poodles son increíblemente sensibles a muchos elementos, la mayoría de los cuales implican rasgos de personalidad que muchos dueños perciben. Pero en ocasiones va más allá de lo conceptual y lo físico, muestran intolerancia a algunos alimentos, condición también conocida como sensibilidad a los alimentos.

Intolerancia alimentaria vs alergia a los alimentos. Las alergias e intolerancias alimentarias son reacciones físicas con síntomas similares pero son padecimientos diferentes. Una alergia provoca una reacción del sistema inmune con síntomas que van desde leves a mortales. Una intolerancia no significa que tu Poodle no pueda comer queso americano porque está socialmente por debajo de él, sino porque le causa molestia, pero los síntomas por lo general son sólo digestivos. A diferencia de una alergia, la intolerancia a un alimento no es una reacción del sistema inmune y no suele ser potencialmente mortal.

¿Qué causa la intolerancia alimentaria? Algunos trastornos como el síndrome del intestino irritable y la enfermedad celíaca pueden causar intolerancia a los alimentos y malestar digestivo. La exposición a toxinas, alimentos en mal estado, aditivos y otras sustancias químicas también pueden causar graves reacciones y problemas crónicos, por lo que debes comprobar la etiqueta de la comida de tu perro. De hecho, la comida en sí es a menudo la causa y en ocasiones el primer paso en la determinación de una intolerancia es eliminar todos menos uno o dos ingredientes por un tiempo y luego reintroducir gradualmente los alimentos a la dieta.

Los alimentos que se deben evitar. Aunque muchos alimentos pueden ser motivo de preocupación, algunos como el trigo, en particular el gluten de maíz, la soja, los productos lácteos e incluso la carne de res suelen ser los más dañinos. Al igual que nosotros, cada mascota es un individuo único. Tu Poodle podría ser sensible a un ingrediente en particular y otro que vive cerca no. Al igual que nosotros, los perros pueden desarrollar intolerancia a los ingredientes con el tiempo, así que tu Poodle podría comenzar a tener reacciones a ingredientes específicos que ha comido durante meses o años.

La adición de alimentos. La sustitución de posibles alimentos dañinos por otros te ayudará a determinar si un alimento específico es el culpable y puede ayudar a que tu Poodle vuelva a estar bien.

Después de eliminar a los posibles culpables, comenzarás a ofrecerle alimentos más suaves como el pollo, verduras y aceites saludables. Estos aceites pueden ayudarle al proporcionarle los ácidos grasos esenciales que un perro necesita, optimizando de esta manera su salud. Además, los aceites con el omega-3 combaten la inflamación, lo que le ofrece un alivio al cuerpo sensible de tu perro. Si unos simples cambios dietéticos no se hacen cargo del problema, consulta con el veterinario.