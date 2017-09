La adopción de un Poodle Toy en la ciudad de Nueva York

Inteligente, adorable, dulce, divertido, amoroso y de moda, son algunas características de un Poodle Toy. En la ciudad de Nueva York es posible que te sorprendas al descubrir que hay Poodles toy de pura raza disponibles para ser adoptados. Tu próximo compañero puede estar en el refugio por el que pasasa diario cuando vienes y vas al trabajo.

Encontrar un Poodle Toy en NYC. Comienza a visitar a los cachorros que se encuentran en las muchas organizaciones de rescate y refugios que quedan cerca de tu recorrido habitual. Si no estás seguro por dónde comenzar la búsqueda de un Poodle Toy que tiene necesidad de ser adoptado, empieza por ponerte en contacto con el Poodle Club of America Rescue Foundation. El PCA puede ponerte en contacto con un sitio de rescate local en Nueva York o ayudarte a encontrar un Poodle Toy que pueda ser trasladado. Además, visita los sitios web de adopción de mascotas. Busca por raza y ubicación y podrás ver como la pantalla se llena de Poodles disponibles para ser adoptados solamente en la ciudad de Nueva York.

Procedimientos para la adopción. Una vez que encuentres un PoodleToy disponible en la ciudad de Nueva York, completa el formulario o solicitud de adopción de la organización de rescate. No te asustes por el tamaño y profundidad de las preguntas. El refugio sólo quiere que el perro y el posible dueño sean compatibles. Después de revisar tu solicitud, podrás llevarte al perro de inmediato, pero la mayoría de los refugios verifican las referencias haciendo primero una visita a domicilio. Si encuentras un Poodle Toy fuera de la ciudad de Nueva York, no lo descartes, pregunta si tienen transporte ya que muchos voluntarios pueden ayudarte a tener ese cachorrro que tanto deseas.

Poodle Toy 101. Por supuesto el Poodle Toy es una raza absolutamente adorable, pero estos preciosos perros pequeños también son muy inteligentes. A diferencia de los Poodles miniatura y estándar, que son mucho más grandes, el American Kennel Club lo clasifica como Toy cuando tiene 10 pulgadas o menos. Los Poodles son coloridos y como perros de raza pura pueden ser de color azul, gris, marrón, albaricoque y crema, entre otros colores. Si los observas cuando sales, notarás cómo muchos Poodles Toy caminan orgullosamente, no obstante, no debes esperar eso de un Poodle de un refugio que no ha tenido una vida tan buena. Los Poodles pueden ser tímidos si no son socializados o si fueron utilizados como perros de reproducción en un medio insalubre. Muchos logran sobreponerse a estar asustados o tímidos si los tratas con mucho amor y atención.

¿Por qué adoptar? Con tantos criadores de Poodle Toy cercanos ¿por qué adoptar? Sobre todo porque la búsqueda de un Poodle Toy de raza pura en la ciudad de Nueva York puede tomarte algún tiempo. La adopción de un perro significa que estás apoyando a una organización honesta, a un perro con necesidad de encontrar un hogar y no visitas las inhumanas fábricas de cachorros. Además puedes darte cuenta de que la adopción de un perro es más barata que comprar uno. Además, una vez que escuches la historia del perro y cómo llegó al refugio, es difícil no querer darle una buena vida. Si no puedes encontrar un Toy y no quieres esperar, no hay que ignorar que un Poodle grande o un Poodle mixto pueden ser una mascota perfecta.