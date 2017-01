La agresión en los perros doberman al jugar

El doberman tiene una mala reputación inmerecida, pero eso no quita que sea un perro físicamente poderoso y criado específicamente para la agresión. Distinguir el juego travieso de un cachorro, de la agresión real, puede ser trabajo para un detective, pero hace toda la diferencia entre una mascota enérgica devota y un animal peligroso e incontrolable.

Juego de cachorro

A los cachorros doberman les encanta jugar y esto por lo general implica los dientes. Muerden, gruñen y generalmente exhiben comportamientos que, en otro contexto, señalan la agresión. Pero el juego de un cachorro es, obviamente, un juego. Si tu dobie no está exhibiendo miedo, el comportamiento no se agrava ni causa lesiones, es porque tu perro está feliz. Lo puedes ver jugar, inclinarse, mover la cola y causar estragos a su alrededor.

Esto puede ser agotador, pero con el entrenamiento y paciencia se puede sobrevivir a la etapa de cachorro, proporcionando siempre los objetos apropiados, como sus juguetes, y desalentando cualquier tipo de ataque hacia los zapatos, manos y pies, amigos, miembros de la familia o cada pequeña cosa en la casa.

De manera general, el juego entre dobermans o con otros perros no engendra agresión como tal. Ellos pueden jugar bruscamente, gruñirse, morderse, luchar, o incluso arrastrarse uno al otro por el patio, pero se nota que no hay una escalada. Los perros se muestran relajados, sin miedo y nadie sale herido. Su lenguaje corporal dice “Esto es sólo un juego.” Sin embargo, cuando muestran el cuerpo erizado, gruñen, hacen chillidos, ladridos agudos o sostenidos, muerden o lesionan realmente, experimentan un comportamiento de miedo o dominio, entonces existe un problema agresión y hay que detenerlo.

Agresión dominante

Los doberman pinscher fueron criados para el trabajo policial y la protección personal, para ser muy fuertes, agresivos, inteligentes y dispuestos a recibir órdenes de su entrenador personal solamente, el alfa de la manada. Funcionalmente, esto significa que cada doberman es criado para ser alfa, pero entrenado para ser beta.

El peligro radica en la interpretación de los comportamientos como “juego”, que en realidad son retos de dominancia. Si tu perro no tiene en cuenta las órdenes, salta sin control, se niega a permitir que alguien se acerque a los alimentos o juguetes, gruñe, muerde, se te sube incesantemente, estas son señales de advertencia de que tu perro no entiende su papel por debajo de ti en la jerarquía de dominación. A los dueños de dobermans se les aconseja no participar o permitir juegos bruscos con sus perros. Esta no es la mejor raza para jugar al tira y afloja ni para permitirle jugar a las mordidas.

Entrenamiento del doberman

El delicado equilibrio entre el temperamento dominante y agresivo de tu dobie y su papel como mascota, hace del entrenamiento del doberman algo absolutamente obligatorio. Significa que no hay tal cosa como la agresión de juego cuando se trata de los dobies y sus dueños.

He aquí un hecho de la vida canina que es fácil de olvidar cuando se está abrazando a un perro en el sofá: los perros evolucionaron para vivir en manadas jerárquicas. Cada vez que permites que tu doberman se porte mal, le permites impugnar su estado y su papel. Estos perros pueden ser gentiles, amorosos y fanáticamente leales, pero para cosechar estos beneficios, el entrenamiento fuerte es esencial.