La anestesia general en un Rough Collie

El Rough collie es el clásico Lassie con el pelo largo. Unido con su belleza, un gran porcentaje de Collies, ya sean Rough o de otro tipo, heredan un gen que provoca problemas cuando entra en contacto con ciertos medicamentos. Eso significa que los Collies afectados no pueden tomar algunos medicamentos comunes como la anestesia o que deben administrarles dosis reducidas cuando son sometidos a cirugía.

Mutación del gen. Aproximadamente el 75 por ciento de los Collies heredan una mutación en el gen MDR1. Se trata de la P-glicoproteína, una proteína que impide que las sustancias crucen la barrera hemato-encefálica y previene la acumulación de toxinas y drogas en los fluidos corporales. Los Collies afectados pueden experimentar acumulación de la droga en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo. Después de recibir ciertas drogas los Collies con el gen exhiben problemas neurológicos que en ocasiones provocan la muerte. Menos de la mitad de los Collies afectados son homocigóticos para el gen, lo que significa que son particularmente sensibles a los efectos de las drogas y que no pueden tomarlas. El resto es heterocigoto para el gen y aunque no son tan sensibles pueden verse afectados. El Rough collie no es la única raza afectada, la mutación se produce en los Border collies, el Shetland sheepdog, el Pastor australiano, otras razas ganaderas así como los perros de raza mezclados con perros de pastoreo.

Pruebas. Si posees un Rough collie es una buena idea hacerle una prueba para ver si tiene la mutación del gen. Otros medicamentos comunes como la ivermectina para el gusano del corazón y la eritromicina son peligrosos para los perros con la mutación en el gen MDR1. Cuando tengas el kit de la prueba puedes raspar el interior de la mejilla de tu perro con un cepillo provisto en el kit y enviarlo al laboratorio después de completar un formulario informativo. Alternativamente el veterinario puede tomarle una muestra de sangre a tu perro y enviarla para que le hagan la prueba.

Problemas con las anestesias. Aunque la acepromazina normalmente se utiliza como tranquilizante, también se usa como anestesia general en los animales. Los collies afectados con la mutación genética, se ven afectados en las experiencias de sedación prolongada. Se recomienda reducir la dosis en un 25 por ciento para los collies heterocigotos para la mutación y reducirla de un 30 a 50 por ciento para los perros homocigotos para la mutación del gen. Otro medicamento utilizado por los veterinarios como agente preanestésico es el butorfanol que también provoca sedación más larga y profunda en los perros con la mutación del gen y problemas respiratorios. Es recomendable utilizar mismas dosis de butorfanol que de acepromazina.

Monitoreo. Si tu Rough collie requiere de una cirugía y de anestesia general, el veterinario podría utilizar acepromazina o butorfanol en dosis reducidas y vigilar cuidadosamente a tu mascota por si tiene reacciones adversas. La morfina en ocasiones es utilizada para controlar el dolor post-quirúrgico, otro fármaco que ocasiona problemas en los perros con la mutación del gen MDR1. El veterinario puede elegir otro analgésico o darle a tu Collie una dosis reducida.