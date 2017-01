La esperanza de vida de un bulldog inglés

Un símbolo de Gran Bretaña, el bulldog inglés, puede convertirse en un gran compañero, sin embargo debido a varios problemas genéticos de salud, no es la raza más longeva. Este perro tiene un promedio de vida de 8 a 10 años, pero el buen cuidado y ser proactivo con los problemas de salud puede ayudar a su longevidad.

Historia

Sus progenitores fueron criados por la ferocidad y la falta de sensibilidad al dolor, pero los criadores decidieron eliminar el temperamento feroz de su comportamiento y lo convirtieron en una mascota capaz de compartir su vida y anhelar el afecto constante.

Problemas respiratorios

Una razón de la vida relativamente corta es el número de problemas de salud que sufre esta raza. La anatomía del bulldog no facilita las cosas, su cara y hocico corto le predisponen a problemas respiratorios. Las fosas nasales ceñidas no le permiten respirar el aire suficiente, aunque con cirugía se puede corregir este defecto. Su tráquea puede ser demasiado estrecha, lo que le provoca sibilancias. El jadeo, que es la forma en la que perro se enfría a sí mismo, resulta difícil para el bulldog, así que asegúrate de que no esté afuera cuando el clima es caliente. En general se consideran como la raza con más probabilidades de sucumbir a las enfermedades respiratorias.

Otros problemas de salud

Algunas cuestiones hereditarias no respiratorias incluyen la displasia de cadera, una malformación de la articulación de la cadera que conduce a la cojera y la artritis. Su piel arrugada predispone al bulldog a diversos problemas dermatológicos, incluyendo la pérdida del pelo y lesiones. Los pliegues sueltos de piel alrededor de los ojos pueden afectar su visión, aunque la cirugía puede corregir esta condición. También es propenso a problemas cardiacos, así que no dejes que tu bulldog tenga sobrepeso.

Longevidad

No te desanimes por el tiempo de vida canina relativamente corto del bulldog. Compra tu cachorro de un criador de renombre y asegúrate de que los padres no padecen enfermedades genéticas. Encuentra un veterinario que tenga conocimientos sobre la raza. Piensa que algunos bulldogs viven 12 años o más, y el tuyo podría ser uno de ellos. Incluso si su vida no llega a ser tan larga, cerciórate de que esté llena de amor.