La fijación de ladrar y aullar por ansiedad en un Papillón

El Papillón no suele ser una raza ladradora, pero cuando se queda solo puede ladrar y gemir durante horas. Si bien puedes pensar que tu cachorro está haciendo eso por disgusto porque te vas, en realidad lo hace por ansiedad y miedo mientras estás ausente. La única manera de aliviar los ladridos de tu perro debido a la ansiedad por separación es ayudándolo a hacerle frente a la situación mientras estás fuera de la casa.

Elementos que necesitas

• Plato de comida para perros

• Recipiente de agua

• Juguete para perro o hueso

Paso 1. Lleva a tu Papillón a dar un largo paseo o realizar ejercicios antes de tu horario de salida de la casa. Déjale un plato con comida y agua para que pueda relajarse o incluso dormir durante una parte del tiempo que estarás ausente.

Paso 2. Dale a tu cachorro un hueso o un juguete con un regalo en el interior cada vez que salgas de la casa. Los huesos y los juguetes con golosinas en el interior necesitan tiempo para que tu perro pueda comérselos y lo ayudará a asociar tu ausencia con algo que realmente disfruta. Una vez que te vea salir lo asociará con algo positivo y suspenderá los ladridos excesivos.

Paso 3. Al principio déjalo solo por unos pocos minutos y luego regresa a la casa. Déjalo solo durante más tiempo la próxima vez y aumenta gradualmente la cantidad de tiempo hasta que puedas salir durante horas sin que tu perro ladre. El Papillón es una raza altamente entrenable, por lo que al dejarlo solo durante poco tiempo al principio, le ayudará a comprender que siempre vuelves.

Paso 4. Actúa como si dejarlo no fuera una gran cosa. No le des a tu cachorro un gran adiós antes de salir de la casa, sólo debes irte. Cuando regreses a casa, no lo toques ni saludes durante los primeros minutos. Esto le demostrará que volver a casa no es nada importante.

Consejos. No le grites a tu perro porque ladra cuando llegas a casa. Castigarlo lo volverá más ansioso la próxima vez que llegues.

Advertencia. Si el ladrido y la ansiedad de tu mascota no mejoran después de unas cuantas semanas de entrenamiento, debes llevarla a un veterinario para que te sugiera algún tratamiento.