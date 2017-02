La mejor dieta para un pekinés

Cuando se trata de comida tu Pekinés puede tratar de convencerte de que no es un pequeño perro que sólo requiere de pequeñas porciones. Necesita una dieta correctamente balanceada para su cuerpo. Furtivamente tu mascota puede comer desmesuradamente y este comportamiento conducirlo a problemas de peso.

Peso ideal. El Pekinés estándar ideal debe pesar entre 8 y 14 libras, un peso por encima de estos valores no es muy saludable para esta raza. El peso ideal para la raza es relativamente pesado para un perro pequeño, pero debajo de su pelaje se encuentra un cuerpo robusto y musculoso que se corresponde con su peso. Los Pekineses más pequeños llamados “Pekinés manga”, pesan hasta 6 libras y el Pekinés miniatura pesa entre 6 y 8 libras. Debido a que tu mascota es propensa a padecer de lesiones en las articulaciones y hernia de disco, es vital que lo mantengas con un peso ideal o de lo contrario la menor presión que haya en la columna vertebral y las patas pueden provocarle problemas de salud.

Una dieta imperial. Una cosa que puedes considerar al momento de elegir la mejor dieta para tu Pekinés es su origen histórico. La dieta moderna debe estar cerca de la dieta histórica de la raza. La historia de tu Pekinés se remonta al siglo VIII en China cuando sus antepasados fueron criados en el palacio del emperador en Pekín y sólo los miembros de la corte imperial podían poseer uno de estos perros. Los soldados británicos al invadir el palacio en 1860 encontraron varios Pekinés custodiando el cuerpo de la princesa y los llevaron con ellos a Inglaterra. Como un valioso miembro de la corte imperial, los ancestros de tu mascota eran alimentados con una típica dieta mandarina alta en proteínas de carne de cerdo, pollo y pescado combinados con arroz, verduras y productos de soja. Los nutricionistas actuales recomiendan una dieta similar a pesar de tu Pekinés es más probable que consuma los ingredientes en forma de alimento seco.

Dieta. Tu Pekinés necesita una dieta alta en proteínas especialmente durante las etapas de cachorro y el desarrollo. Las comidas a base de soja o alimentos para animales domésticos formulados especialmente para cada etapa de la vida son ideales. Es recomendable que los tres o cuatro primeros ingredientes en la marca de los alimentos sean productos derivados de animales. Los ingredientes animales son más fáciles de digerir por un perro que los ingredientes de origen vegetal evitando el exceso de gases. Para mantener el pelaje de tu Pekinés en buen estado, su comida debe contener grasas. Los alimentos con poca grasa como una dieta determinada, es necesaria si tu perro tiene sobrepeso o problemas de corazón, de lo contrario las proporciones de proteínas y grasas que se encuentran en los alimentos para mascotas de buena calidad para una raza de perro pequeña es suficiente. Si no estás seguro acerca de un alimento para mascotas adecuado para tu perro entonces debes hablar en con el veterinario.

¿Alimento seco o húmedo? Es posible que tengas que experimentar un poco para encontrar la comida adecuada para tu Pekinés. Idealmente la mejor comida para tu perro debe producirle pequeñas cantidades de heces sólidas, un pelo brillante y un peso saludable. El alimento seco es el más económico y más saludable pero tu mascota puede no reaccionar bien a este. La adición de alimentos semi-húmedos o la comida enlatada le añaden un poco de variedad que deben atraerle. No obstante, los alimentos semi-húmedos contienen azúcar como conservante, así que lo mejor es limitar su uso. Además, una dieta que tiene solamente alimentos blandos y húmedos no le proporciona nada a tu perro para masticar siendo perjudicial para su salud dental. Los alimentos para perros o las galletas secas le proporcionan una cierta acción de masticación que mantiene sus dientes en buen estado. Como el Pekinés es propenso a la obesidad, evita darle pastel o galletas como regalos sin importar cuán atractiva sea su mirada.