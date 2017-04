La sarna en el Bóxer

Aunque cualquier perro puede contraer sarna, el Bóxer es propenso a un tipo específico de sarna con un componente hereditario. La Sarna demodetic o demodicosis, a menudo afecta a los cachorros que la adquieren de sus madres. Los Bóxers adultos con un sistema inmune deficiente también pueden padecerla.

Sarna Demodetic. La sarna demodetic es causada por un ácaro llamado Demodexcanis y puede aparecer en una parte en particular o en todo el cuerpo del Bóxer. Por lo general afecta la cabeza del perro, las patas y el cuello, apareciendo generalmente en los cachorros menores de 2 años. Esta enfermedad aparece en las patas del Bóxer y puede causar infecciones graves. En todos los casos los ácaros invaden los folículos del pelo y las glándulas sebáceas de los perros. A diferencia de otros tipos de sarna, la sarna demodetic no se contagia con la excepción de la transmisión de la madre a los cachorros. Estos ácaros suelen vivir en los perros adultos sin efectos nocivos.

Síntomas. Si el Bóxer tiene la versión localizada de la enfermedad, va a tener parches de calvicie en la cabeza y el cuello, lo cual deben ser sólo unos pocos puntos. Este tipo de sarna por lo general se cura por sí sola sin necesidad de tratamiento. Si el perro tiene sarna demodetic generalizada, entonces la historia es diferente. Perderá el pelo de todo el cuerpo y tendrá ásperos parches escamosos en la piel. Será propenso a infecciones de la piel, se rascará como loco y puede apestar.

Tratamiento. El veterinario probablemente le recetará antibióticos para tratar las infecciones de la piel de tu Bóxer. Para matar los ácaros puedes darle a tu perro altas dosis de ivermectina y un amplio espectro de medicamentos antiparasitarios. Dependiendo de la condición de la piel de tu mascota, el veterinario puede recomendarte otros medicamentos para aliviar su malestar. Debes aplicarle un producto anti-pulgas mensuales, estos son efectivos para evitar que esos pequeños parásitos empeoren su piel. El veterinario puede sugerir ciertos cambios en su dieta para fortalecer su sistema inmunológico.

Otras consideraciones. Debido a que la sarna demodetic es hereditaria, los Bóxers que tienen la enfermedad no deben ser reproducidos. Si tu Bóxer no está esterilizado, es posible que desees hacerlo, no sólo para prevenir la transmisión de la sarna sino también para frenar la propagación de esta enfermedad. Los cambios hormonales asociados con el celo le dan a los ácaros una ventaja. Es probable que el veterinario te recomiende esperar hasta que la enfermedad esté bajo control antes de realizar la cirugía de esterilización.