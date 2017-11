Las cataratas en el Cocker spaniel

Cuando miras los bellos ojos marrones de tu amado Cocker spaniel puedes ver reflejado el amor que siente por ti pero también podrías notar áreas nubladas en ellos. Eso significa que está desarrollando cataratas, una enfermedad ocular genética que es común en la raza. Afortunadamente la cirugía por lo general tiene un buen resultado.

Cataratas. Las cataratas nublan la lente del ojo de tu perro y pueden aparecer en uno o ambos ojos. Como el Cocker spaniel está genéticamente predispuesto a desarrollar cataratas, puede aparecer en los perros relativamente jóvenes. Las cataratas hereditarias aparecen en los perros de entre uno y cuatro años de edad. Cuando aparecen el perro no puede ver a través de ese punto que tiene en el ojo. Algunas cataratas son leves y no aumentan de tamaño o crecen lentamente, mientras que otras pueden provocarle ceguera en poco tiempo. También pueden conducir a otros problemas oculares incluyendo glaucoma y uveítis.

Diagnóstico. El veterinario debe examinar los ojos de tu perro para asegurarse que la opacidad es una catarata en lugar de otra afección ocular. Puedes consultar con un oftalmólogo veterinario, sobre todo que esté familiarizado con el Cocker spaniel para que te diga si hay que realizar una cirugía. La cirugía es complicada y requiere de tu ayuda pero vale la pena para restaurar la visión de tu perro.

Cirugía. Debido a que las cataratas hereditarias pueden progresar rápidamente, el oftalmólogo veterinario puede recomendar la cirugía antes que si fuera un perro con cataratas no hereditarias. Eso puede ser una ventaja ya que muchos perros viejos con cataratas no son buenos candidatos para la anestesia y la cirugía. Para los perros más jóvenes, un método de corrección conocida como facoemulsificación es el tratamiento de elección. A tu perro se le da un medicamento que causa parálisis completa, sé que esto suena como una película de terror pero es lo que hace que el ojo no parpadee durante el procedimiento. El lente es descompuesto con ondas de sonido, se retira y se implantado una lente artificial. Tu perro debe llevar un collar Isabelino, comúnmente llamado “cono de la vergüenza” y debes aplicarle gotas para los ojos para reducir la inflamación. Pueden pasar meses antes de que esté al 100 por ciento pero su ojo debe estar bien después de la recuperación.

Consideraciones. Las cataratas no son los únicos problemas de los ojos que normalmente afectan al Cocker spaniel ya que estos son especialmente vulnerables en esta raza. El glaucoma, la atrofia progresiva de retina, el ojo cereza, el ojo seco y otros problemas oculares podrían dañar la visión de tu perro. Si compras un cachorro pide ver a los padres y que te den información acerca de la salud ocular de ambos. El criador debe mostrar un certificado de salud de los ojos de los padres de un oftalmólogo veterinario o la Fundación Canina registro del ojo. No obstante y pese a todo cuidado, algunos problemas de los ojos no se presentan hasta que un perro es de mediana edad o adulto. Lleva a tu perro a un veterinario oftalmólogo todos los años para que le hagan un examen para eliminar de raíz los problemas potenciales o tratar de hacerlo lo más pronto posible.