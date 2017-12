Las mejores formas de cuidar un Poodle toy

Si buscas un amigo que pueda estar a tu lado por mucho tiempo, un Poodle toy es el indicado. ¿Donde más podrías encontrar un inteligente, activo, impaciente y manipulable compañero que te adora completamente? Darle a este dedicado perrito el mejor cuidado es lo menos que puedes hacer por él después de tanto amor que seguramente te brinda.

Entrenamiento. No sólo es beneficioso para tu cachorro, todos los caninos deben tener entrenamiento de obediencia básica y es probable que el tuyo pueda brillar en sus clases. El Poodle toy es un perro inteligente que vive para complacer a su dueño, por lo que a menudo es un buen estudiante. Puedes continuar con el entrenamiento de agilidad u otro tipo de formación pero tú Poodle necesita conocer y responder a comandos importantes como, “ven o quieto” que en algún momento podrían salvar su vida.

Cuidado veterinario. ¿Sabes que a tu perro hay que hacerle un examen veterinario anual, además de ponerle las vacunas y controlarle los parásitos? Si eres consciente de las dolencias comunes que afectan a la raza puedes llevar a tu mascota al veterinario nada más que aparezcan los síntomas. Estos incluyen dificultades para respirar ya que una tráquea colapsada comienza como una tos persistente parecida al sonido de una bocina. Cualquier cojera, ya sea intermitente o no, requiere de un chequeo veterinario ya que el Poodle toy a menudo tiene deslizamiento de rótula. Otra causa de cojera puede ser la enfermedad de Legg-Calve-Perthes, una degradación del hueso del muslo que requiere tratamiento quirúrgico.

Cuidado dental. Los Poodle toy, miniatura y estándar tienen 42 dientes en sus bocas, pero los dos primeros pueden tener muy poco espacio para contenerlos. El Poodle toy a menudo sufre de enfermedades dentales, por lo que es importante que cepilles y vigiles los dientes de tu perro desde el principio. Tu Poodle toy podría necesitar una limpieza dental anual, esta la realiza el veterinario y requiere de anestesia.

Aseo. Además de llevar a tu perro al peluquero regularmente para que le haga recortes, debes cepillar a tu Poodle por lo menos cada dos días. Probablemente puedas aprender a recortar los pelos de su cara y las patas ya que retienen la suciedad de los alimentos y del exterior por lo que requieren de recortes más frecuentes que el resto del pelaje.

Ejercicio. Tu Poodle toy necesita ejercicio físico y mental. Para esto debes llevarlo a dar caminatas diarias y jugar con él para que de esta forma puedas incluirlo en tus actividades. Cuando lo saques a pasear debes ponerle un arnés y una correa en lugar de un collar para evitar ejercer tensión en el cuello y la tráquea.

Compañero. El Poodle toy no fue desarrollado para la caza, la protección, el seguimiento o el pastoreo. Al igual que otras razas toy su propósito principal es proporcionar compañerismo, una tarea en la que sobresale. Una de las mejores maneras de cuidar a tu Poodle toy es mantenerlo a tu lado tanto como te sea posible, esta es una raza a la que no le gusta estar separado de su dueño. Aunque algunos perros pueden estar bien con “calidad” más que con cantidad de tiempo, el Poodle toy no es uno de ellos. Como este es un perro que está ligado tan estrechamente con su dueño, no será muy feliz si tú no estás.