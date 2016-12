Las mejores razas de perro para los hogares con niños y otros animales

No existe una sola raza que se pueda mencionar como la “mejor” para todas las familias. Por el contrario, hay varias razas que generalmente se consideran excelentes opciones para el hogar porque son buenas para los niños y aceptan la presencia de otros animales, aunque se debe tener en cuenta que no todos los perros tienen que ceñirse necesariamente a lo que define el estándar de su raza.

Galgo. El galgo puede no ser la primera raza que nos viene a la mente cuando pensamos en una mascota tranquila para la familia, pero lo creas o no, lo es. Cuando no se encuentra afuera corriendo, tiende a ser un animal muy tranquilo y perezoso. A los galgos les gusta cazar animales pequeños, pero se llevan bien con otros animales domésticos cuando han sido entrenados desde una edad temprana.

Terranova. El terranova es una gran raza de perro parecido a un oso. A pesar de su tamaño, se conoce como un perro tranquilo y amable, aunque se recomienda mantenerlo en una casa y no en un apartamento pequeño. También requiere de un cuidado y aseo especial porque su pelaje es muy largo.

Buldog. Probablemente el bulldog no sea una raza que muchos vean como un perro familiar, sin embargo, es un perro muy bueno para tenerlo cerca de los niños y otros animales. Es muy resistente y puede darle poca importancia a la naturaleza áspera de los niños pequeños. En general es muy tranquilo, casi al punto de la pereza, y se relaciona bien con la mayoría de los animales domésticos.

Otros perros. Tanto el collie y el caniche estándar son maravillosos con los niños, pero necesitan mucho ejercicio y estímulo. El perro labrador y el golden retriever también entran en esta categoría. Ambos son excelentes compañeros para la familia, pero son considerados como perros de alta energía. Muchos terriers, como el bull terrier, son conocidos por ser grandes mascotas, pero por lo general no se llevan bien con otros animales domésticos.

La mejor manera de asegurarse de que su familia reciba a un perro tranquilo, amable y bueno con otros animales es adoptar un perro de refugio. Muchos refugios realizan pruebas donde ponen a sus perros en contacto con otros animales domésticos y niños con el objetivo de determinar qué tipo de hogar les conviene. De esta forma, el personal del refugio puede ayudarte a ti y a tu familia para que selecciones el perro que más se adapte a tu estilo de vida.