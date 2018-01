Las personas alérgicas y el Shih tzu

Se podría pensar que tu Shih tzu de hermoso pelaje podría causarle problemas a las personas alérgicas. No obstante, esta raza de pelo largo es en realidad una buena opción para las personas que sufren de alergias y sin embargo quieren tener un perro como mascota.

Síntomas de alergia. Tal vez porque tiene el pelo tan largo no derrama mucho y produce menos caspa que otros perros, esta es la razón por la que el Shih tzu es uno de los perros más populares en los Estados Unidos. Algunas de los síntomas más comunes de las alergias son los estornudos, secreción nasal, congestión nasal, tos, picor en los ojos, ojos llorosos, picazón en la piel y fatiga. Aunque es menos probable que con otras razas, es posible que experimentes algunos o todos los síntomas cuando estés algunos minutos alrededor de un Shih tzu o estos pueden desarrollarse con el tiempo, por tanto si estás pensando en adquirir un Shih tzu debes pasar algún tiempo con uno antes de decidirte para estar seguro de que no te va a provocar un ataque.

Aseo y baño. Para minimizar posibles síntomas alérgicos debes mantener el pelo de tu Shih tzu recortado lo más posible. Esto ayudará a mantener limpio su pelo y su cuerpo y un perro aseado tiende a provocar menos alergias. También puedes cepillar con frecuencia a tu mascota. Baña a tu perro una vez por semana usando un champú y acondicionador que contengan ingredientes que no causen alergias. Lee detenidamente las etiquetas de los ingredientes, además sería bueno que tuvieras a alguien que no fuera alérgico para que bañara y aseara a tu mascota.

Mantenimiento y limpieza del hogar. Mantener tu casa limpia es una necesidad si sufres de alergias. Opta por tener pisos de madera o baldosas en lugar de alfombras porque estas atrapan la caspa, los pelos y otros alérgenos de los perros provocando más de síntomas de alergia. Pasa la aspiradora, barre y desempolva tu hogar completamente y con frecuencia incluyendo las cortinas y las ventanas. Lava tu ropa de cama y ropa de cama de tu Shih tzu semanalmente con agua caliente. También puedes instalar un purificador de aire en tu hogar, especialmente en las áreas donde tu mascota pasa más tiempo. Utiliza filtros de alérgenos en la calefacción y el aire acondicionado así como bolsas para los alérgenos en la aspiradora. No permitas que tu Shih tzu entre en tu dormitorio o suba a tu cama.

Opciones para las personas alérgicas. Si la limpieza de tu hogar y de tu perro no resuelven tus síntomas de alergias debes considerar encontrar otro hogar para tu Shih tzu. Esto sin dudas es una decisión difícil para tu familia y para ti porque le han cogido cariño al perro. Otra posibilidad es buscar tratamientos médicos. Un médico o alergista puede sugerirte medicamentos o vacunas antialérgicas. No obstante, las vacunas antialérgicas hacen efecto con el tiempo y no proporcionan alivio inmediato para los síntomas alérgicos. Consulta con un profesional para que te brinde atención específica por tus síntomas de alergias.