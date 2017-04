Las razas de perro con mejor audición

No importa cuál sea la raza de tu perro, es probable que pueda escuchar más que tu. Los perros escuchan un rango de frecuencias de sonidos más amplio que los humanos, por lo que no debes subestimar a tu mascota cuando no hace caso a tus llamadas, pues verás que cuando abras una lata con comida para darle vendrá corriendo.

Mayor sentido auditivo. Las orejas del perro están diseñadas para escuchar una amplia gama de sonidos que en ocasiones son inaudibles para las frecuencias humanas, pero eso no es lo único que les proporciona una audiencia aparentemente biónica. Sus orejas, incluyendo la forma y la manera en que pueden moverse, casi como antenas parabólicas, ayudan a que los sonidos de todos los niveles lleguen hasta el centro auditivo de sus oídos. Esa característica superior que tiene tu perro es lo que hace que sea casi imposible sorprenderlo.

Alerta a los sonidos y eficaz perro guardián. Todas las razas de perros tienen una audición muy desarrollada que les permite detectar pequeños sonidos, lo que los convierte en los mejores guardianes. Entre las razas que son excelentes perros de guardianes debido a su naturaleza de alerta y sensibilidad a los sonidos incluyen al Perro esquimal americano, el Boston terrier, el Chihuahua, el Bulldog francés, el Mini pinscher, el Schipperkes, el Schnauzers estándar y miniatura y el Elk hound Noruego. Todas estas razas tienen grandes orejas erectas que sobresalen siendo receptores perfectos para escuchar incluso el sonido de la caída de un alfiler, pero hay una serie de razas con orejas caídas que están incluidas en esta lista. Estas razas de orejas largas incluyen el Airedale, el Setter irlandés, el Pekinés y el Lhasa Apso.

Perros para personas con problemas auditivos. El agudo oído de los perros los ha convertido en candidatos efectivos como animales de servicio para personas con discapacidad auditiva. Estos perros son entrenados para indicarle a su dueño cuando escuchan cosas como un golpe en la puerta o el timbre, el timbre del teléfono, un reloj despertador, el llanto de un bebé o de un detector de humo. Cualquier raza puede ser entrenada para ser un perro de audición, aunque las pequeñas y medianas razas se ven favorecidas por este trabajo. Los perros de caza como los Spaniels, los Pointers y los Setters son buenas opciones porque han sido entrenados para estar alertas, no sólo con las vistas y los olores sino también con los sonidos.

Mantén los oídos de tu perro sanos. Sea cual sea la raza de tu perro, mantener sus oídos saludables es vital para mantener su audiencia en perfecto estado. Las razas con orejas caídas son más vulnerables a los problemas en los oídos pero cualquier raza puede tenerlos. Debes estar atento a si tu mascota se rasca las oreja y o si las tiene rojas, las orejas inflamadas son un signo de alergia. Si su perro se hurga en los oídos e inclina la cabeza o si notas que sus orejas están calientes al tacto y tienen fetidez, es posible que tenga una infección de oído. El dolor de oído y la picazón pueden también ser signos de parásitos como los ácaros. Consulta con el veterinario inmediatamente para que tu perro puede ser tratado tan pronto como sea posible. Comprueba los oídos de tu mascota con frecuencia y elimina los residuos que pueda haber adquirido en una excursión al aire libre. Puedes limpiar el exterior de su oído con un paño o toallita húmeda tratada con un limpiador para oídos pero no le introduzcas objetos dentro. Limpiar los oídos de tu perro y ser consciente de los posibles problemas que puede presentar te ayudará a mantener su super audición durante los próximos años.