Las ventajas y desventajas de ser dueño de un Chihuahua de pelo largo

Si estás buscando un perro pequeño que sea grande en ternura, el Chihuahua de pelo largo puede ser una opción maravillosa. Es importante entender las ventajas y desventajas de tener un ejemplar de esta raza para asegurarte de que es el adecuado para tu familia y tu estilo de vida.

Aseo. El aseo de un Chihuahua de pelo largo requiere más tiempo que el de un Chihuahua de pelo corto. Los Chihuahuas de pelo largo son más aptos para adquirir cosas no deseadas en su pelaje, especialmente al usar el baño. Durante los meses cálidos también se puede percibir que empieza a oler antes que uno de pelo corto, lo que ocurre porque el pelo muerto necesita ser cepillado a diario. Si no cepillas el largo pelo de tu Chihuahua a diario, puede empezar a oler mal debido a que su cuerpo no puede segregar los aceites necesarios. Estos pelos sueltos también pueden dar lugar a pelos encarnados. Tendrás que recortar su pelo largo con regularidad, especialmente el que se encuentra alrededor de las orejas. Si no te sientes cómodo con esto tendrás que llevarla a un peluquero.

Talla. Muchas personas adoran el tamaño de los Chihuahuas de pelo largo. Estos adorables perros no alcanzan más de 6 libras, lo que los hace perfectos para aquellos que quieren llevar a su perro a todas partes. Por otro lado, su tamaño puede ser problemático para los hogares con niños pequeños. Debido a su baja estatura, los Chihuahuas son muy frágiles y sus huesos pueden quebrarse fácilmente. Si tienes niños que corren por toda la casa, un paso en falso podría provocar a una fractura en una pata de tu perro.

Derrame. Otra desventaja de los Chihuahuas de pelo largo es el derrame de pelo que es más notable en los muebles y la ropa. Puedes limitar en gran medida los problemas de desprendimiento cepillando a tu mascota todos los días durante al menos 5 minutos y dándole de comer un alimento de alta calidad elaborada con proteína especial para mascotas con este tipo de pelaje. El derrame también puede ser minimizado con un baño regular para eliminar el pelo suelto.

Infecciones de la piel y de los oídos. Si un Chihuahua de pelo largo no es aseado correctamente puede experimentar infecciones en la piel que van desde hongos hasta infecciones graves en los oídos. Es importante que cepilles el pelo largo de tu Chihuahua todos los días. Es necesario además limpiar sus orejas con regularidad para evitar que los pelos sueltos y la suciedad le provoquen infecciones. Muchas de estas infecciones se pueden evitar con un aseo adecuado y una alimentación de alta calidad. Al cepillar a tu perro debes fijarte si tiene signos de infección o problemas en la piel. Los síntomas pueden incluir pelo sin brillo, sequedad de la piel, ampollas e incluso caspa.