Lesiones ortopédicas en los Galgos

La adopción de un Galgo de carreras retirado es una manera de adquirir un perro de raza como animal de compañía y los que lo hacen también están salvando una vida, porque la vida en la pista de carreras puede ser difícil y tener un final no tan feliz.

Herencia. Al igual que casi todos los perros de pura raza, los Galgos también tienen problemas genéticos y hereditarios. Se conocen al menos tres problemas hereditarios de naturaleza ortopédica que afecta a esta raza. La osteocondritisdisecante o TOC, es una de esas enfermedades. Causa una inflamación del cartílago que puede conducir a la artritis. La TOC ataca las articulaciones del codo, la rodilla, el hombro o corvejón, siendo esta última la más común. La osteocondrosis es otra enfermedad ortopédica que se encuentra en los Galgos y que afecta la formación del hueso. Esta enfermedad pone al perro en situación de riesgo para la osteoartritis o enfermedad degenerativa de las articulaciones. Esta raza está también en riesgo de padecer de una enfermedad que provoca un tamaño anormal de la columna vertebral en la cual la médula espinal es demasiado corta para la longitud que tiene el perro.

Factores de riesgo. Además de la genética, otros factores ponen a los Galgos en mayor riesgo de desarrollar de una o todas estas enfermedades. Una de ellas es la nutrición. Los Galgos de carreras son alimentados con una dieta formada con carne, carne y más carne. Esto quiere decir que no reciben la nutrición adecuada para que sus huesos y articulaciones crezcan fuertes. La mayoría de los cachorros de razas grandes son alimentados con un alimento preparado comercialmente para perros elaborado para los cachorros en crecimiento, pero los Galgos comienzan su dieta cruda después de ser destetados. El trauma, tanto crónico como agudo, también es responsable de contribuir a estas enfermedades. Los Galgos de carreras se lesionan con frecuencia durante el curso de una carrera o entrenando. Estos perros sufren de fracturas en los huesos y esguinces al igual que los atletas humanos. Cualquier persona que adopte un Galgo de carreras retirado debe preguntar por los registros médicos del perro para saber si tiene lesiones viejas que puedan aparecer y causar problemas cuando el perro se ponga más viejo.

Preocupaciones veterinarias. Los veterinarios son muy conscientes de los problemas especiales de los Galgos retirados de las carreras. Las viejas heridas de huesos fracturados, dedos rotos y traumas en la cabeza deben ser vigilados con cuidado por si aparece un incremento de las mismas. Las patas de los Galgos son más susceptibles a quebrarse y las fracturas de los metatarsianos y metacarpianos (dedos de las manos y los pies en las personas) son comunes. Si el perro empieza a cojear o muestra signos de dolor, debes informárselo al veterinario de inmediato. La diferencia es que el veterinario buscará lesiones que no se ven en otros perros que no ha estado en carreras. A los Galgos no les va bien bajo el efecto de la anestesia, por lo que es importante mantenerlos lo más saludables posible ya que las cirugías son riesgosas en esta raza.

Evitar lesiones. Tu Galgo de carreras retirado debe ir al veterinario tan pronto como puedas llevarlo para que pueda ser examinado a fondo en busca de problemas dentales y ortopédicos. Su piel también es susceptible. La mayoría de estos problemas son causados por una mala dieta. Una vez que le proporciones una dieta de alta calidad lo verás desarrollarse y convertirse en un perro mucho más sano y feliz. Los Galgos son velocistas, no corredores de resistencia, por lo que nunca debes esperar que corra junto a una bicicleta o largas distancias. Estos aficionados a la velocidad son grandes compañeros y la experiencia de la adopción y el cuidado de uno es gratificante.