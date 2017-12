Lista de razas de perros en cuanto a su nivel de inteligencia

“Mi perro es más inteligente que tu estudiante de honor,” decía una pegatina que se hizo muy popular hace algunos años. Aunque no es probable que los caninos sobrepasen en inteligencia a las personas, entre sellos si hay algunos perros que son más inteligentes que otros. En particular, algunas razas son conocidas por tener una inteligencia superior basada en sus habilidades en ciertas áreas.

Tipos de inteligencia canina. El Neuropsicólogo Stanley Coren, conocido por sus investigaciones sobre el comportamiento de los perros, divide la Inteligencia canina en tres zonas diferenciadas: inteligencia instintiva, inteligencia adaptativa e inteligencia de trabajo y obediencia. Inteligencia instintiva se refiere a las capacidades innatas de un perro basadas en el hecho de ser criados para ciertos trabajos, como el pastoreo o la caza. Inteligencia adaptativa es la capacidad de un perro para aprender a hacer las cosas por su cuenta para resolver problemas que pueden surgir en su entorno; esta área de la inteligencia puede variar incluso entre individuos de la misma raza. Aquen Coren reconoce la importancia de las dos anteriores, manifiesta que en el ranking de la inteligencia de los perros la que mejor los cataloga es inteligencia de trabajo y obediencia.

Inteligencia de trabajo y obediencia. A la rama de la inteligencia de trabajo y obediencia están vinculados específicamente las capacidades de aprender comandos de manera oportuna o sea la capacidad de aprender de los seres humanos. En su Ranking de inteligencia Coren explica el número promedio de exposiciones que se necesita para que una raza comprender un comando, el número promedio de repeticiones durante la práctica que toma una raza para atenderlos confiablemente, cuánto tiempo después de dar el comando tarda un perro para responderlo, y cuán lejos puede estar el dueño del perro mientras se obtiene una respuesta fiable al comando.

Los más inteligentes. Los perros más inteligentes son capaces de comprender y ejecutar nuevas rutinas con cinco exposiciones o menos. Responden inmediatamente a los comandos y obedecen órdenes cuando sus dueños están muy lejos. Coren afirma que las 10 razas más inteligentes son, en este orden, el Border collie, el Poodle, el Pastor Alemán, el Golden Retriever, el Doberman Pinscher, el Shetland Sheepdog, el Labrador Retriever, el Papillon, el Rottweiler y el Pastor Ganadero Australiano.

Los menos inteligentes. Los perros menos inteligentes necesitan 40 o más exposiciones para entender lo que se les está pidiendo. También puede tomar más de 100 repeticiones de práctica para obtener respuestas fiables. Son lentos para responder a los comandos incluso cuando los han aprendido y generalmente sólo responden cuando sus propietarios están cercanos. Entre las razas que Coren considera menos inteligentes están: el Lebrel Afgano, el Basenji, el Bulldog, el Chow Chow, el Borzoi, el Bloodhound, el Pequinés, el Beagle, el Mastín y el Basset Hound.

La inteligencia no lo es todo. Mientras que la idea de tener un perro inteligente suena genial, existen inconvenientes. Los perros inteligentes suelen aprender cosas que no quieres que aprendan. Pueden ver sus reacciones al mal comportamiento como refuerzo positivo y usar este conocimiento para manipularte cuando quieren hacer algo que no apruebas, digamos por ejemplo, que se acerquen a la mesa durante una cena de gala. Los perros inteligentes están dispuestos a hacer asociaciones, por ejemplo, si reír en un comportamiento aleatorio crees que es lindo una vez pero no necesariamente quieres que lo repeta, puede que ya haya hecho la asociación y a repetir el comportamiento en el futuro para tratar de complacerte. Al final, es importante considerar lo que quieres de un perro. Según Coren, la mayoría de la gente en la sociedad actual quiere a los perros como compañeros y no para que sean el mejor estudiante de la clase. Por ejemplo el Beagle: es una de las razas de perro más cariñosas y sociables, sin embargo también está entre los perros menos inteligentes. ¿Debe ser menospreciado por ello?