Lo que debes hacer si tu perro ha desaparecido

Cuando un perro se pierde, lo más importante es actuar de inmediato, pues incluso un pequeño retraso puede impedir que lo encontremos. Aunque su perro lleve puesto un microchip y esto le dé una sensación de seguridad acerca de su recuperación, no se confíe porque en ocasiones eso no basta para tener a su mascota de vuelta.

Iniciar una búsqueda. Primero, revise su casa a fondo, incluyendo sótanos, cobertizos, garajes, e incluso rejillas de ventilación y tuberías donde un perro pueda estar atascado y sin poder salir. Los perros pequeños, cuando están asustados o heridos, suelen esconderse y ocultarse a pesar de que escuchar que lo llaman. El punto es buscar en todos y cada uno de los posibles escondites dentro de su casa y el patio. Ayúdese con una linterna.

Hable con sus vecinos más cercanos y pida permiso para registrar sus propiedades también. Si no aparece, siga buscando en la vecindad en general, gritando el nombre de su perro a medida que camina. Lleve una foto de su perro con usted y muéstresela a tanas personas como sea posible.

Los posters de perros perdidos funcionan. Los anuncios y volantes tienen un mayor alcance que cualquier otro método para buscar un perro perdido. Estos deben incluir una imagen clara de su perro y un número de teléfono donde se le pueda localizar. Colóquelos dentro de un radio de dos millas alrededor de su casa, centrándose en las intersecciones donde los conductores pueden ver la señal mientras están parados en un semáforo o señal de alto. También puedes publicarlos en las tiendas de comestibles, cafeterías y otros lugares vecinos. Considere la posibilidad de ofrecer una recompensa, sin indicar la cantidad, y tampoco incluya su nombre o dirección, para evitar abrirse a los estafadores y delincuentes.

En caso de ser posible también ponga un anuncio sobre su perro perdido en el periódico de la comunidad, algunas publicaciones ofrecen este servicio gratuito.

Trabaje con los teléfonos. Tome la guía telefónica y llame a todas las clínicas veterinarias cercanas. Si su perro fue encontrado herido o atropellado por un auto, pudo haber sido llevado para recibir atención médica. Si allí han recibido a un perro con una descripción vagamente parecida la de su mascota, acuda rápidamente y échele un vistazo en persona, ya que las descripciones de dos personas sobre el mismo animal rara vez coinciden.

Además, si la placa de identificación del animal doméstico o la información de contacto que muestra la base de datos del microchip no está actualizada, intente ponerse en contacto con los nuevos propietarios de su antigua dirección o número de teléfono. Hágales saber la situación y deje con ellos su nombre y número de teléfono actual.

Visite personalmente los refugios para perros. Hágalo sobre una base diaria, no asuma que el personal del refugio hará un esfuerzo para comunicarse con usted, incluso si su mascota posee un microchip u otro tipo de identificación. A veces la información acerca de los animales recién llegados no se gestiona en el momento oportuno y existe la probabilidad de que el refugio no cuente con un escáner universal capaz de leer todo tipo de chips.

Si existen varios refugios en su área, lo mejor es dividir la búsqueda entre dos o más miembros de su familia. Lleve con usted una foto del perro y el número de teléfono anotado para que lo contacten. Trate de hacer amistad con el personal de cada refugio y pídales que lo mantengan al tanto por si algo aparece. Trate de averiguar qué tiempo mantienen a los perros en el refugio antes de ejecutar la eutanasia o ponerlo en adopción.

Ayude a su perro. Muchos animales pueden sentir un aroma desde muy lejos, así que ayude a su mascota perdida colocando marcadores de olor alrededor de su propiedad. Estos pueden incluir artículos de ropa (un chándal sudado es ideal), ropa de cama del perro, un lecho de arena, entre otros que puedan funcionar.

Considere la posibilidad de un servicio de recuperación de mascotas. Su veterinario o la sociedad protectora de animales local pueden indicarle si hay un grupo especializado de recuperación de mascotas en su área. Un servicio de recuperación de mascotas le puede dar consejos específicos para su situación, basándose en su conocimiento experto del comportamiento animal.

No seas demasiado confiado. Por desgracia, hay estafadores que se aprovechan de los propietarios de mascotas perdidas. Cuando comience la búsqueda, lleve algo que identifique a su mascota o a ti mismo. Entonces, si alguien llama diciendo que tiene a su animal, puede preguntarle por ese detalle. Nunca vayas a la casa de alguien o permitas que vengan a la tuya, reúnanse en un lugar público y siempre lleva a un amigo contigo.