Los cachorros y su socialización

¿Qué tipo de cosas se deben hacerse para socializar a un perro o cachorro?

Cuidados: examen de los oídos, manipulación de las patas, recorte de las uñas, cuidado oral (cepillado de dientes), examen de la vista, aseo, cepillado, relajación durante la inmovilización suave para cargarlo o en espera, aceptar el collar / correa / arnés, estando en la mesa y la pesa, etc.

Sonidos: aspiradora, secador de pelo, tormentas eléctricas o fuegos artificiales, CD (iniciar a un volumen bajo), palmadas, voces profundas, voces agudas, sonidos de máquinas de cortar o un Dremel, timbre, llamar a la puerta dando golpes, lavavajillas, etc.

Visión: coche de control remoto, apertura de paraguas, objetos móviles, bicicletas, monopatines, coches, etc.

Personas: de todas las edades / colores de piel/ apariencia física, con: sillas de ruedas, andadores, muletas, habla irregular / movimiento del cuerpo; vistiendo trajes de baño, abrigos anchos, trajes de Halloween, sombreros, gafas de sol, uniformes, hombres con vello facial, etc.

Eventos y entornos: paseos en coche, visitas al veterinario, peluqueros, clase de cachorros, tienda de mascotas, rurales, entornos urbanos, suburbanos, parques, tiendas de mascotas, etc.

Otros animales: cachorros bien socializados y perros adultos no agresivos, gatos, caballos, etc.

Juguetes: Introducir una variedad de juguetes que pueda masticar, juguetes de tirón, pelotas, etc.

Caminar en superficies diferentes: plástico de burbujas, césped, hormigón, a través de un arroyo, sobre rejas, cajas de cartón aplanadas, a través de una escalera o un túnel, etc. (Esta lista no pretende ser exhaustiva, le animo a pensar en tantos estímulos de socialización como sea posible.)

Cómo socializar a un cachorro

Más allá de introducir a tu cachorro a estos eventos y conceptos, debes hacer que esta experiencia sea positiva. Una clase bien diseñada será un refuerzo positivo y de gran ayuda para el cachorro. Mantener sesiones de entrenamiento cortas y divertidas de 1 a 3 minutos es más que suficiente para la mayoría. Emplear técnicas de condicionamiento clásico: las cosas nuevas en el ambiente son “cosas buenas” para el perro. En el condicionamiento clásico, el refuerzo está supeditado a la presentación del estímulo en lugar delcomportamiento del perro, (el alimento se presenta tan pronto como el comportamiento se activa y quitado tan pronto como el comportamiento se desactiva).

Al hacer ejercicios a menudo ayuda tener a dos personas, uno para manejar el perro y uno para entregarle las golosinas. Las golosinas deben comenzar a ser entregadas cuando el contacto se inicia y se finaliza, (1:1 relación de contacto: empezar con una golosina). A medida que el perro está más confiado con el estímulo de socialización, puedes empezar a disminuir el programa de reforzamiento. Una vez que es más seguro, puedes cambiar al condicionamiento operante. Aprender las señales de estrés canino te ayudará a mantener a tu perro bajo el umbral. Si tiene hambre pero no puede o no quiere comer, es probable que esté demasiado cerca del objeto. Aumenta la distancia hasta que se da cuenta del objeto, pero si no está sorprendido por el mismo procede más lentamente, sólo disminuye la distancia cuando se sienta cómodocon el nivel actual de exposición. Cada vez que seas capaz de hacer aparecer estímulos novedosos, será una experiencia positiva para tu cachorro que estará a un paso más cerca de ser un perro adulto seguro y bien ajustado.