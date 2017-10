¿Los Pastores alemanes aumentan las pólizas de los propietarios?

Aunque tu Pastor alemán puede ser un excelente perro guardián y un obstáculo para los ladrones potenciales, es más probable que no esté tan atento y servicial contra el aumento de las pólizas de seguro para la propiedad. Puede que no sea justo decir que todos los Pastores son iguales, pero la reputación agresiva de esta raza puede ser costosa en materia de seguros.

Riesgos de ser mordido. El Pastor alemán está muy representado en incidentes por mordidas en una serie de estudios realizados sobre las mordeduras de perros. Este hecho está respaldado por las estadísticas que indican que el 44 por ciento de todos los casos de mordeduras en una base anual involucran perros Pastores alemanes. Con cerca de 800.000 mordeduras de perro que ocurren cada año y con un costo de casi 165 millones dólares para el tratamiento, el 44 por ciento es un número suficientemente significativo como para que los suscriptores de seguros de propiedad piensen al escribir una política para un domicilio con un Pastor alemán, mas cuando se conoce que el 70 por ciento de todos los incidentes de mordeduras ocurren en la propiedad privada del dueño del perro.

Un perro difícil de asegurar. Las compañías de seguros prácticamente no aseguran a propietarios con una casa en la que vive un Pastor alemán. No es de extrañar que se publiquen artículos en los que el Pastor alemán se encuentra en el número 4 de una lista no ordenada alfabéticamente de 11 de las razas de perros que la mayoría de las compañías de seguros se resisten a asegurar. Si llegaras a encontrar una que decida asegurarte aun teniendo a tu Pastor Alemán probablemente te harán llenar muchos papeles, harán varias verificaciones y vendrá finalmente con un precio adicional.

¿Qué es una política de responsabilidad canina? Una póliza de responsabilidad canina es una política escrita específicamente para los propietarios de perros con el fin de asegurar a los perros y a sus dueños en los casos en que un propietario o inquilino no pueda obtener otra cobertura por posibles lesiones, daños o pérdidas causadas por las acciones del perro. Es un tipo de política general que se hace necesaria debido al aumento de las leyes y sanciones estatales y municipales con respecto a las mordeduras de perro y la rehabilitación cuando se produce una lesión. En la mayoría de los casos, este tipo de política sólo se puede comprar de conjunto con pólizas de seguro estándar y no como un producto independiente.

¿Cuánto más es el costo de responsabilidad canino? La mayoría de las políticas destinadas a proteger a los propietarios de la responsabilidad financiera que plantean las desventuras de sus mascotas cuestan entre $ 100 y $ 400 por año. Estas desventuras incluyen los incidentes de mordeduras así como también los daños ocasionados a la propiedad, ya sea tuya o de tus vecinos como una consecuencia no deseada de la conducta canina normal. Las políticas extremas ofrecen 100.000 dólares de cobertura. El tope de la cobertura disponible tiene un rango de hasta $ 1 millón.