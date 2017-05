Los perros con alergias y el lamido de las patas

Los perros suelen tener reacciones alérgicas en la piel, incluso si el alérgeno es algo que comió. El lamer y masticar compulsivamente las patas requiere de atención veterinaria y con frecuencia, indica una reacción alérgica.

Síntomas de la alergia. Además de lamer y masticar sus patas, tu perro podría mostrar otros síntomas de alergia. Cuando los perros compulsivamente mastican su piel, son propensos a desarrollar puntos calientes o parches en la piel que pueden tener sangre o volverse duros. Las alergias pueden causar erupciones, manchas rojas y calvicie. Si tu perro sufre de problemas intestinales como diarrea o vómitos, tiene demasiado líquido, ojos rojos o estornuda con frecuencia, es probable que tenga alergia.

Alérgenos comunes. Los perros pueden llegar a ser alérgicos a cualquier cosa. Entre los alérgenos más comunes están las sustancias diarias tales como hierba, polen y polvo. La comida es otra fuente de alergia en los perros. Alimentos de relleno como el maíz y el gluten, son especialmente propensos a causar reacciones alérgicas. Las alergias a los alimentos pueden causar problemas en la piel, por lo que vale la pena mirar para determinar si un determinado ingrediente está causando que tu perro se lama las patas. Algunos perros desarrollan reacciones alérgicas a las picaduras de pulgas e incluso, las pulgas muertas y sus excrementos pueden causar una reacción severa.

Tratamiento para la alergia. Si tu perro desarrolla síntomas después de realizar un cambio en sus alimentos o por el uso de un nuevo medicamento, hay probabilidades de que esta sea la causa de la reacción alérgica. Elimina el nuevo alimento o medicamento o trata de acotar las diferencias entre el producto viejo y el nuevo. El veterinario puede realizarle pruebas de alergia y será capaz de descubrir la fuente que las causa basándose en las informaciones que puedas brindarle. Después de que la fuente que causa la alergia es descubierta, la forma más simple de tratar a tu perro es manteniéndolo lejos del alérgeno. El veterinario puede prescribir un antihistamínico o suministrarle a tu perro una inyección de cortisona para reducir los problemas de la piel y el malestar. Si las pulgas son la causa de la reacción alérgica, lo primero que debes hacer es eliminar las pulgas. El veterinario puede indicarles medicamentos para la reacción alérgica.

Otras causas por las que tu perro lame sus patas. Lamer y masticar las patas no tienen que ser necesariamente un síntoma de alergias. Una simple infestación de pulgas es suficiente para causar un lamido compulsivo, aunque el perro no tenga una reacción alérgica a estas. Lesiones y astillas también pueden causar el lamido en una pata. Si tu perro ha estado recientemente en el peluquero, le cortaron las uñas, tuvo una cirugía o se lesionó, una infección podría estar causando el lamido en las patas. Consulta al veterinario si la causa no está clara o no desaparece con el tratamiento que tiene.