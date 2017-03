¿Los Perros pastores australianos son hiperactivos?

Los Pastores australianos, comúnmente llamados australianos, son perros criados por su inteligencia y resistencia. El club del Pastor australiano de América (ASCA) caracteriza a la raza como de alta energía y exuberante, además, señala que en general no son patatas de sofá. La coloración inusual de sus pelajes y los ojos pueden motivarte a elegirlo, pero la apariencia por sí sola no es una buena razón para adoptar a un Pastor australiano.

Cómo se comporta un Pastor australiano. El Pastor australiano es una raza que se originó en el oeste de los EE.UU. a partir de razas de pastoreo de Europa recibiendo este nombre por su asociación con los Pastores vascos. Los Perros pastores podían viajar todo el día y vigilar el ganado mientras pastaban. Los Pastores australianos no son buenos para aquellas personas que viven en un apartamento. Si tu idea de ejercitarte es estar sentado en el sofá e ir hasta la nevera y regresar a este, piensa dos veces antes de traer un pastor australiano a casa. Estos perros son conocidos por ser leales a sus dueños y son buenos perros guardianes. Regularmente no son físicamente agresivos con los humanos pero gruñen y ladran para avisarte y advertir que hay extraños cerca. Son conocidos por ser reservados con los extraños, por lo que es una buena idea acercarte a un Pastor australiano con el que no estás familiarizado.

Entrenamiento de Obediencia. Inscribe a tu cachorro en clases de obediencia básica que te será útil para aprender sobre el nivel de energía que tiene y de sus rasgos de comportamiento. Estos perros pueden ser propensos a pastorear a los niños y otros animales, por lo que el entrenamiento de obediencia le ayudará a modificar este comportamiento. Enseñar a tu cachorro a venir cuando lo llamases importante para evitar accidentes o problemas cuando esté sin correa o se escape de la casa o el jardín. El entrenamiento básico de obediencia es un gran primer paso hacia la obediencia avanzada, la agilidad o la formación como perros de terapia. El Pastor australiano se destaca en estas actividades y lo da todo en competiciones de rendimiento, incluyendo la captura de discos voladores, agilidad y concursos de pastoreo. Estas actividades ofrecen maneras divertidas de drenar la energía de tu Pastor australiano.

Mi pastor australiano odia el sofá. Has trabajado todo el día y llegas a casa con ganas de tener una noche de descanso en frente de la televisión, pero tu pastor australiano tiene otras ideas. El sofá está hecho trizas, el gato está acurrucado en el armario y tu pastor está rebotando contra las paredes con una pelota en la boca. Puedes contar con este tipo de situación si no le proporcionas a tu enérgico Pastor australiano suficiente ejercicio. Estos perros también necesitan ser estimulados mentalmente. Dale juguetes con rompecabezas de alimentos o juguetes Kong rellenos de queso o golosinas. Debes pasar al menos 30 minutos diarios jugando con su mascota o paseándola. Desafortunadamente muchos Pastores australianos son reubicados debido a los problemas de comportamiento que pueden ser resueltos con formación de obediencia y ejercicio.

¿Vas a ir a algún lugar? Toma a tu Aussie y llévalo contigo. Los Pastores australianos son perros muy dedicados a sus dueños y aprecian la oportunidad de compartir en cada oportunidad que tienen. Lleva contigo a tu Aussie cuando salgas de excursión, a pescar, de camping y a cualquier otro lugar donde los perros sean bienvenidos y así podrá dejar salir toda esa energía que tiene. Mantenlo siempre con una correa para evitar que siga sus instintos de salir corriendo cuando está al aire libre y así evitarás que pueda meterse en problemas. Debes ser cauteloso con los instintos depredadores que aún le quedan por lo que debes proporcionarle un chaleco salvavidas a tu perro si estás en un bote o vas a nadar cerca de donde hay aves u otros animales que puedan parecerle presas. La belleza y la inteligencia del Pastor australiano son cautivantes y llamará la atención de los extraños. Mantener a tu perro con correa en las zonas públicas te permitirá tenerlo en lugares comunes de manera segura.