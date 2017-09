Los Poodles toy y la ansiedad

Si al llegar a casa encuentras que el sofá está destruido, hay charcos en el piso o los vecinos están enojados porque tu Poodle toy ha estado ladrando durante todo el día, puede ser porque tiene ansiedad. Los Poodle toy requieren de mucha interacción humana, por lo que a menudo sufren de ansiedad por separación cuando sus dueños los dejan solos en casa.

Ansiedad por separación. La ansiedad por separación es nerviosismo o temor que siente tu Poodle toy cuando estás ausente. Tratados como a un pequeño miembro de la familia y a menudo como si fuera un bebé, los Poodle toy pueden llegar a ser muy dependientes de sus dueños. Cuando sales y dejas solo a tu cachorro, este se angustia porque odia estar lejos de ti y de tu familia, es por eso que ladra y destruye las cosas en la casa al perder el control a causa de la ansiedad.

Causas. La ansiedad por separación es más común en los perros que provienen de locales de rescate y no ocurre tan a menudo en aquellos que han estado en una misma familia desde que son cachorros. Los Poodle toy a menudo desarrollan ansiedad por separación cuando han sido abandonados o regalados por su anterior propietario. Esta misma reacción puede ocurrir si la dinámica de tu familia ha tenido cambios, como el fallecimiento de un miembro de la familia o de otra mascota. Espera a que tenga ansiedad por separación si te mudas a una nueva casa. A tu Poodle toy le tomará un poco acostumbrarse a su nuevo entorno.

Métodos para el entrenamiento. Debido a que el Poodle toy es una de las razas más entrenables, casi todos los casos de ansiedad se pueden tratar con un poco de esfuerzo por parte de su propietario. El Poodle toy es también un perro que tiene mucha energía, así que lleva a tu cachorro a hacer ejercicios antes de tu horario de salida. Esto le ayudará a dormir o a relajarse durante una parte del tiempo que vas a estar ausente. Comienza a dejarlo solo durante cinco minutos, luego durante 10 minutos, después por 20 minutos y así sucesivamente hasta que puedas estar fuera durante toda tu jornada laboral sin que tenga ningún problema. Esta raza se adapta muy rápidamente, por lo que el aumento gradual en el tiempo de ausencia le ayudará a darse cuenta de que siempre vuelves. Déjalo con un hueso o un juguete con una golosina dentro. Esto le ayudará a estar con algo que le gusta y también le permitirá mantener su mente ocupada por un tiempo. Una camisa ajustada al cuerpo como el Thundershirt también puede ayudar a calmar las ansiedades de un Poodle toy. Si tienes el tiempo y los recursos para tener otra mascota puedes hacerlo ya que muchos Poodle toy han disminuido la ansiedad cuando tienen otro animal de compañía.

Otros métodos. Si los métodos que utilizaste no te han ofrecido ninguna mejora, es posible que tengas que añadir otros para ayudar a tu Poodle toy que está cada vez más ansioso. Si dejas la casa durante un par de horas solamente, Ultra-Calm and Rescue Remedy son dos fórmulas totalmente naturales a base de hierbas que reducen la ansiedad durante una o dos horas. Para los días que pasas mucho tiempo fuera de la casa, Comfort-Zone and Sentry manufacture pheromone plug-ins se ajustan a un toma de corriente y las feromonas que se liberan imitan las de la madre de tu cachorro por lo que no se sentirá solo. Estos plug-ins están diseñados para aliviar la ansiedad de tu perro y poner freno a los comportamientos relacionados con el estrés. Si tu Poodle toy tiene ansiedad por separación severa, puede ser necesario combinar los medicamentos recetados por el veterinario con los métodos anteriores. Los medicamentos para la ansiedad recetados por el veterinario como la clomipramina, le ayudarán a tu cachorro a relajarse mientras estás fuera. El veterinario te dirá cuando debes ir quitándoselos para que deje de depender de ellos a medida que su ansiedad mejore.

Lo que no debes hacer. Nunca castigues a tu cachorro por la destrucción que provoca debido a la ansiedad por separación. Es Poodle toy es una raza extremadamente sensible, por lo que el castigo sólo empeorará el miedo que siente tu cachorro cuando lo dejas solo y aumentará su ansiedad. Tu cachorro no destruye las cosas, orina o ladra para molestarte, es porque está luchando para controlar su ansiedad. Tu Poodle toy fue criado para ser un perro faldero y un acompañante, por lo que debes recordar que estaba ansioso y destructivo porque quería estar contigo.