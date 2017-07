¿Los Pugs necesitan suéteres?

A pesar que los Pugs son generalmente una raza de espíritu juguetón, sus cuerpos no están exactamente equipados para las inclemencias del tiempo. Se enfrentan a problemas para respirar y mantener una temperatura agradable para el cuerpo tanto en el calor como el frío extremo. Cuando el invierno está cerca debes ponerle a tu Pug un suéter para que le ayude a enfrentar el frío exterior.

Vivir en interiores. Los Pugs han sido criados como perros de compañía. Esto significa que a diferencia un Husky siberiano que se desarrolla bien en temperaturas frías, un Pug es mucho más feliz cuando está acurrucado en una almohada dentro de la casa. Por supuesto, eso no quiere decir que nunca querrá ir a explorar al exterior o que no quiera salir un par de veces al día para hacer sus necesidades. Lo que pasa es que no es genéticamente compatible con el frío y es por eso que necesita usar un suéter.

Los mejores suéteres. Si te preguntas si tu pug necesita un suéter, la respuesta es “sí”. Los Pugs son perros pequeños de pelo corto que presentan problemas respiratorios, por lo que es un candidato ideal para abrigar antes de sacarlo cuando hay frío. Los sweaters suelen tener mangas cortas para que un Pug pueda moverse fácilmente y deben cubrirle el estómago para que se mantengan calientes. Los suéteres ajustados son mejores que los anchos ya que muestran sus curvas naturales al quedar ajustados al cuerpo.

Vencer la batalla contra el calor. Aunque un Pug puede ser demasiado friolento en las gélidas temperaturas, también pueden ser demasiado calurosos en las temperaturas cálidas. Cambiar de clima constantemente como pasar de un paseo al aire libre a una sala de estar cálida, puede hacer que su cuerpo luche por encontrar un equilibrio. Los Pugs obesos se enfrentan a una lucha difícil contra el sobrecalentamiento, así que una vez que esté en un lugar cálido debes quitarle el suéter.

Preocupaciones médicas. Los Pugs son susceptibles a la artritis en las articulaciones que pueden ser agravados por el frío. Cuando este sea el caso, mantener a tu mascota cálida es aún más importante por lo que debes mantenerlo con un suéter puesto. Puede incluso necesitar un cojín cálido para calmar sus dolores articulares. Si sospechas que tu Pug tiene artritis, consulta con el veterinario que también puede prescribirle medicamentos para aliviarle el dolor.