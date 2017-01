¿Los rottweilers son buenos perros de familia?

Muy respetados como perros guardianes, los rottweilers también tienden a ser tiernas mascotas que adoran la vida familiar. En varios países suelen ser una de las razas preferidas por las familias. Recuerde que si su casa es pequeña, no es una buena idea acoger a un perro tan grande.

Necesidades del rottweiler

Los rottweilers son perros de gran alcance. Requieren mucho espacio para jugar y hacer ejercicios. Aunque no es una raza de gran energía, los rotties no se contentan con descansar todo el día. Son los más adecuados para un hogar con mucho espacio exterior seguro y con un montón de cosas para hacer. Necesitan mucho entrenamiento y la debida socialización. En los espacios pequeños y sin mucha orientación e interacción humana, un rottie aburrido puede desarrollar problemas de conducta. El pelaje corto de este canino requiere el cuidado mínimo, por lo que no se consideran como una mascota de alto mantenimiento.

Comportamiento

Los rottweilers suelen gozar de la compañía de los niños y otros animales domésticos. Tienden a mostrarse seguros de sí mismo, precavidos y vigilantes en respuesta a nuevos estímulos, en lugar de excitarse. Los expertos plantean que la prioridad de un rottweiler siempre es su familia, no es el tipo de perro que se involucre en el juego o interactúe inmediatamente con nuevos perros. Si llega a sentir que su familia o territorio se ve amenazado, un rottweiler puede cambiar rápidamente de un estado calmado y seguro, a uno asertivo y dominante.

Agresión

Esta raza se describe con una naturaleza de “payaso” y amorosa, sin embargo, un rottweiler también es leal y protector con su familia, suele mostrar cautela hacia las personas desconocidas, especialmente si están alrededor de la casa. Para tener un buen comienzo con el entrenamiento de un buen perro de familia, de cualquier raza, es importante elegir un cachorro de padres que sean, básicamente, amables y amistosos.

Entrenamiento

Los rottweilers han sido utilizados en trabajos que van desde perros policía hasta perros de terapia debido a su inteligencia y voluntad para trabajar. Como perro de familia, estos rasgos se traducen bien y pueden convertirlo en una mascota obediente y adaptable. Sin embargo, debido a su deseo de agradar junto a su naturaleza protectora, a este perro de le puede enseñar a ser agresivo. Es importante corregir el comportamiento agresivo desde que es un cachorro, de modo que crezca y se transforme en un adulto tranquilo y bien entrenado. Lleva a tu cachorro a clases de obediencia desde temprana edad para enseñarle la obediencia básica y asegurarte de que será socializado adecuadamente con otros perros y personas.