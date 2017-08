¿Los Silky terrier tienen la piel seca?

Los Silky terriers son muy parecidos Yorkshire terriers, ambas razas tienen un peso cercano a las 10 libras. Cuando adoptes a un Silky debes estar listo para añadir su aseo personal a tu régimen diario y no te sorprendas si tiene una tendencia a tener sequedad en la piel.

Pelaje. El Silky terrier es conocido por su pelo largo y sedoso. Su pelaje puede crecer hasta alcanzar seis pulgadas de largo, requiere de atención diaria para que pueda estar sedoso, tener un buen aspecto y que su piel permanezca sana. Si el pelo de tu Silky terrier no se mantiene limpio y libre de esteras, puede ocasionar cambios en su piel ocasionándole desprendimiento e incluso erupciones o infección.

Piel seca y otros problemas. La piel seca en un Silky terrier es generalmente un síntoma de otro problema. Si bien el problema puede ser por poco aseo, en ocasiones un cachorro bien cuidado puede desarrollar sequedad en la piel. Las alergias, por ejemplo, pueden hacer que la piel de tu Silky se ponga roja y le provoque picazón, por lo que tendrás que tratarlo para controlar los síntomas y evitar que su piel se infecte. Una forma de seborrea hará que la piel de tu Silky se vuelva seca, escamosa y puede ocasionarle otros problemas que comúnmente afectan a esta raza: la infección por hongos en la piel. Si tu Silky desarrolla una infección por hongos tendrá un sarpullido con picazón. Los síntomas son una piel escamosa y costrosa con un pesado olor inconfundible.

Ayuda para la piel seca. Puedes tomar medidas para mantener la piel de tu Silky hidratada y saludable. Un baño de avena, por ejemplo, va a calmarle la piel y ayudar a retener la humedad. Otra opción es hablar con el veterinario para complementar la dieta de tu perro con ácidos grasos. Ayudarán a calmar la picazón de la piel de tu cachorro y mantendrán su pelo brillante. No debes buscar resultados inmediatos con suplementos. Puede tardar hasta dos meses para que la piel y el pelaje de tu Silky muestren resultados beneficios, pero van a mantenerse sanos y en buenas condiciones a largo plazo.

Aseo apropiado. Siempre tienes la opción de que el peluquero pueda hacerle un corte de pelo a tu Silky de pelo lago, pero si se le mantienes el pelo largo va a requerir de un cepillado diario para evitar los enredos y las esteras. Una rutina diaria de cepillado es la oportunidad perfecta para inspeccionar la piel de tu mascota y asegurarte de que no se está secando y de ser así corregir el problema a tiempo. Un cepillo de pines es lo idóneo para esta tarea. Cepilla el pelaje de tu terrier por partes para que no omitas cualquier enredo y puedas realizar de este modo una inspección minuciosa a cada centímetro de su piel. Cuando se trata de baños, un baño frecuente puede no ser necesario, especialmente si tu Silky es propenso a la sequedad de la piel. Al igual que los seres humanos esta raza tiene diferentes tipos de pelaje por lo que debes elegir un champú hidratante para su aseo y que además se adapte a su tipo específico de cabello. Los Silkies con piel extremadamente seca deben usar un champú medicinal prescrito por el veterinario o por lo menos que este te lo haya recomendado. Los acondicionadores se hacen para ayudar a humedecer el pelaje, pero la piel seca de tu pequeño Silky también se beneficiará con el uso de uno.