Los terriers y los gatos

Sucede que ya tienes un gato pero deseas agregar, por ejemplo, un terrier Jack Russell a la familia. Debes saber que algunas razas de perros se inclinan por instinto a perseguir gatos, casualmente el Jack Russell es uno de ellos. Por respeto a tu gatito, es posible que desees considerar una raza de perro que no sea terrier.

No criado para amar a los gatos

Los expertos catalogan a varias razas de terriers como agresivas hacia los gatos. El problema es el fuerte instinto de caza del terrier y su tendencia a ver a los gatos y otros animales pequeños como presa, haciendo que persiga y muerda no solo a los felinos, también a las gallinas e incluso otros perros.

Criarlos juntos

Si definitivamente quieres un terrier y lo vas a incorporar a tu familia, junto con un gato, el éxito dependerá de cómo se enfoque la situación. Traer un gato o gatito a una casa donde ya vive un terrier, será casi imposible. Tener un gato adulto establecido como miembro de la familia antes de conseguir un cachorro terrier, o conseguir un cachorro de terrier y un gatito a la vez para criarlos juntos, son dos opciones más factibles. Enséñale al terrier desde temprano a no perseguir gatos y respetarlos como miembros de la familia. Un cachorro terrier que ha tenido socialización positiva desde el principio, considerará al gatito como un hermano y será más probable que ambos vivan en armonía.

Cómo ayudar a tu gato y a un terrier para que convivan

Criar a un terrier desde cachorro alrededor de los gatos no es una garantía de que siempre se tratarán con respeto. Después de dos años o más, en lugar de estar como dos mejores amigos durmiendo la siesta juntos en el sofá, es posible que su pequeño canino disfrute acosando al gato. Con el fin de reducir las posibilidades de que el terrier le cause daño a su gato, hay algunas cosas que puedes hacer. El entrenamiento de obediencia le dará las herramientas y la autoridad para tomar el control de una situación complicada. Supervisa la interacción de tus animales domésticos. Si empiezan a jugar, no tienes que dejarlo todo para sentarte y observarlos, pero mantener un ojo y el oído sobre ellos te permitirá actuar con rapidez si el terrier se vuelve muy agresivo. Proporciónale al gato lugares altos ara que se suba y quede fuera del alcance del perro o usa puertas de mascotas para mantener al terrier y al gato separados cuando estás lejos de la casa o no puedes controlarlos.

Razas de perros amigables para los gatos

Hay algunas razas de perros que son conocidos por su amabilidad con los gatos, por ejemplo, los beagles, los golden y labrador retrievers, los perros pastor ingleses y los cocker spaniels. Son razas muy inteligentes que pueden adaptarse a las nuevas y no convencionales situaciones, como irse a vivir con un gato.