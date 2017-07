¿Los Yorkies son conocidos por ser nerviosos?

rkiSi estás pensando en agregar un pequeño perro en tu vida pero no quieres uno que tenga problemas de ansiedad, en el caso de los Yorkshire terrier a pesar de que pueden ser nerviosos, también son valientes y dedicados a su dueño.

Yorkshire terrier. Es posible que pienses en un Yorkie como un perro de Fru-Fru que está siempre alrededor de su dueño, pero la raza no fue creada con ese propósito. No hay que olvidar que son terriers y que fueron criados para matar alimañas. En el siglo XIX los Yorkies eran perros de la clase trabajadora que mataban las ratas en las fábricas del norte de Inglaterra. Debido a su tamaño y atractivo pronto se abrieron camino a través de las clases sociales hasta convertirse en preciados compañeros de la clase acomodada.

Cachorros. El nerviosismo en un Yorkie es un comportamiento individual y no una característica de la raza. Si se trata de un rasgo que deseas evitar en tu perro, compra un cachorro de un criador de renombre y pídele que te muestre a los padres. Si la madre y el padre no tienen temperamentos nerviosos es una buena probabilidad de que sus hijos tampoco lo tendrán. Observa la camada para ver que los cachorros no parezcan tímidos. Un buen criador conoce a sus perros y los cría para que tengan una buena salud física y mental.

Temperamento. Aunque tu Yorkie es pequeño es un perro difícil. Ese temperamento de terrier le hace ser un perro valiente y luchador. Puede ser muy independiente, así que si quieres un cachorro que sea en algún momento un perro faldero, debes buscar otra raza. Por su tamaño es un buen perro guardián. Aunque no se puede esperar que un perro de 5 libras te proteja, va a estar pendiente de cualquier señal de peligro, esto puede hacerle hacer frente a perros más grandes si los percibe como una amenaza. Tienes que tener en cuenta que los ladridos y aullidos pueden ser un problema con los Yorkies. Para obtener mejores resultados nunca debes permitir que lo haga. Entrénalo de la misma manera que lo harías con un perro más grande. Este es un perro inteligente que aprende rápido. Aunque es demasiado pequeño para que los niños pequeños jueguen con él, generalmente se lleva bien con los gatos y otros perros, siempre y cuando los otros perros sepan quién es el jefe.

Cuidados. Un Yorkie no requiere de una gran cantidad de ejercicio, por lo que es una raza adecuada para vivir en apartamentos. Su pelaje largo y sedoso necesita de una preparación regular. Aunque el ejercicio físico se puede suplir con un par de caminatas cortas por día, el ejercicio mental es otra historia. Juega con tu perro o llévalo de excursión. Los Yorkies no son los perros más fáciles de educar, por lo que requieren de tiempo y paciencia.