Mielopatía degenerativa en el Golden retriever

Aunque la mielopatía degenerativa se encuentra más comúnmente en los Pastores alemanes, el Golden retriever también puede tener el gen responsable de esta temida enfermedad. Esta dolencia muscular se asemeja a la esclerosis lateral amiotrófica de los seres humanos, una condición conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Las pruebas genéticas ayudan a evitar la angustia de esta fatal enfermedad.

Mielopatía degenerativa. La mielopatía degenerativa afecta la médula espinal de un Golden retriever al degenerar el aislamiento de la fibra del nervio, la mielina. Esto provoca que los nervios no emitan señales de movimiento a los músculos. La enfermedad es causada por un gen llamado superóxido dismutasa 1 identificado en el año 2009.

Síntomas. Los primeros signos de mielopatía degenerativa incluyen un extraño andar o dificultad para levantarse después de estar acostado o sentado. Puesto que la mielopatía degenerativa raramente ataca a un Golden retriever antes de la edad de 8 años o posterior, si notas alguno de estos síntomas en un perro joven es probable que tenga otra cosa. Con el tiempo tu Golden retriever arrastrará sus patas traseras y tendrá problemas para mantener en alto la parte trasera. Como la enfermedad es degenerativa empeorará con el paso del tiempo.

Diagnóstico. El diagnóstico comienza con un proceso de eliminación ya que la única forma que hay para diagnosticar la mielopatía degenerativa es durante una autopsia después de que el perro muere. El veterinario tomará muestras de sangre, realizará una punción lumbar, resonancias magnéticas y pruebas similares para descartar otras enfermedades más comunes.

Tratamiento. No existe cura para la mielopatía degenerativa, así que los perros afectados eventualmente son sometidos a la eutanasia. Eso no significa que el veterinario no puede tratar a tu perro y darle una mejor calidad de vida, a menudo durante un período prolongado. Según algunos expertos la terapia física intensiva puede prolongar la vida de un perro por hasta tres años, en comparación con los seis meses que tienen los perros afectados que no reciben tratamiento. Si tu Golden retriever desarrolla mielopatía degenerativa cuando tiene una edad avanzada, como la mayoría, podría tener una vida normal de 12 a 14 años con terapia. Además de la terapia física, las eslingas pueden ayudar a levantar la parte trasera de tu Golden retriever, mientras que una silla de ruedas para sus patas traseras le agregará movilidad. Conforme avanza la enfermedad, tu mascota podría perder el control de sus intestinos y la vejiga. Como disminuye su calidad de vida podría ser el momento en el que debas considerar la eutanasia.

Pruebas de ADN. Es posible realizarle a tu perro pruebas para determinar si tiene el gen que causa mielopatía degenerativa o pedirle al criador que le haga antes de comprarle un cachorro de Golden retriever. Para esto solo hay que limpiar el interior de la boca del perro y luego enviar la muestra al laboratorio. Los resultados muestran si el perro es normal o si tiene posibilidades de padecer la mielopatía degenerativa; si es portador significa que no desarrollará la enfermedad pero podría pasarla a la descendencia o estar en riesgo de padecerla eventualmente. Si tu perro es portador debes esterilizarlo o castrarlo.