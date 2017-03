Naturaleza del Cocker Spaniel Inglés

Aunque el Cocker spaniel inglés fue criado inicialmente para ser compañero de caza de los caballeros británicos, estos perros se convirtieron rápidamente en animales domésticos queridos por la familia debido a su buen carácter y personalidad juguetona. Esta raza es un compañero ideal para los individuos atléticos ya que adoran participar en actividades físicas con sus dueños.

Personalidad. La frase británica “Merry Corker” puede haber sido acuñada por un individuo que era dueño de un Cocker spaniel inglés. De acuerdo con el American Kennel Club, los miembros de esta raza suelen ser alegres, amables. Ya sea descansando en tu cama o jugando a buscar en el patio, la buena naturaleza de un Cocker Inglés es evidente al mover con entusiasmo su cola sin parar.

Sociabilidad. El Cocker spaniel inglés es extremadamente cariñoso y dedicado a sus propietarios. Le encanta quedarse cerca de los miembros de la familia y por lo general quiere participar en todas sus actividades. Los miembros de esta raza no disfrutan de estar “solos” ya que son animales domésticos y detestan estar aislados de su familia humana. Los Cockers ingleses son muy amistosos con otros perros y también se llevan bien con los gatos domésticos. A pesar de su carácter amistoso el Cocker spaniel inglés puede ser muy reservado con los extraños y avisará rápidamente cuando alguien se acerca a tu puerta.

Niveles de energía. El compacto Cocker spaniel Inglés es lo suficientemente adaptable como para vivir en casi cualquier entorno con tal de que pueda hacer mucho ejercicio todos los días. Ya sea para dar caminatas de 30 minutos, jugar a buscar, realizar cursos de agilidad o ejecutar pruebas de campo, elije una actividad física que mantenga a tu Cocker spaniel Inglés ocupado, feliz y en excelente forma física.

Entrenamiento. Los miembros de la raza Cocker spaniel Inglés generalmente requieren muy poco entrenamiento, excepto para los comandos básicos de obediencia como siéntate, quieto y ven cuando se les llama. Debido a que estos perros son tan cariñosos y dedicados a los miembros de la familia, asegúrate de ser paciente y utilizar tonos suaves al entrenar a tu cachorro. Los cocker son estudiantes rápidos y responden bien a las técnicas de refuerzo positivo como el uso de alabanzas y golosinas.

Requisitos. El Cocker spaniel inglés puede ser compacto y adaptable pero necesita tener un poco de espacio al aire libre para corretear y jugar. Sus orígenes de pero cazador le hacen perseguir rápidamente a pájaros y animales pequeños, por lo que sólo debes dejarlo sin correa si tienes un patio cercado. El camino al corazón de un Cocker Inglés es, sin dudas, a través de su estómago. Ten cuidado de no sobrealimentar a tu perro, no importa cuán lindo te mira con sus grandes ojos de cachorro. Mantén los alimentos fuera de su alcance y deja cubierto el cubo de basura o tu mascota tratará de coger la comida siempre que piense que no estás mirando.