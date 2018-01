Parálisis de la cola en un Pug

Habrás notado que tu Pug no mueve su adorable y pequeña cola parecida a un sacacorchos. En cambio, cuando te ve mueve su extremo posterior completo. Esto se debe a que la cola del Pug en realidad no se mueve. Esto no es una enfermedad sino una condición genética relacionada con la hemivértebra que puede causar problemas a esta raza.

La cola del Pug. La cola enroscada de tu Pug es el resultado de una malformación en sus vértebras que es común en la raza. No hay ningún material extra, ni afectación en la médula espinal o su cola por lo que la malformación no es un problema. Solo tienes que comprobar regularmente la cola y limpiarla para evitar infecciones en los pliegue de la piel de la misma manera que lo haces en las otras partes arrugadas de su cuerpo.

Hemivértebra. Puedes confundir la falta de movimiento de la cola de tu Pug con la hemivértebra, una condición común en la raza. En lugar de la correcta forma tubular de las vértebras, la hemivértebra tiene forma de cuña y no se alínea con las vértebras normales. En la cola la hemivértebra es solo una cuestión estética. También conocida como vértebra de mariposa debido a su forma, esta deformación congénita también influye en las malformaciones de las vértebras. Aunque la hemivértebra a menudo no causa ningún daño puede empezar a comprimir la médula espinal. Con el tiempo la parálisis puede aparecer en las patas traseras y los cuartos traseros y la columna vertebral de tu Pug puede comenzar a torcerse.

Síntomas. Los primeros signos pueden ser sutiles: Tal vez tu Pug no mueva su trasero cuando te ve o tiene dificultad para levantarse de una posición inclinada. Puede mostrar un andar irregular en la parte trasera o empezar a bambolearse cuando se mueve. A medida que aumente la presión sobre la médula espinal puede terminar paralizado en la parte trasera o perder el control de su vejiga e intestinos. La compresión de la médula espinal es a menudo dolorosa. Los síntomas en los Pugs afectados aumentan a medida que crecen y se desarrollan sus esqueletos.

Tratamiento. El veterinario puede diagnosticar la hemivértebra mediante la realización de rayos x. Si tu Pug tiene dificultades neurológicas debido a la enfermedad entonces necesitará una cirugía o continuará deteriorándose y la eutanasia podría ser necesaria. Debido a su componente genético, los Pug con hemivértebra severa no deben ser reproducidos.