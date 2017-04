Paraplejia en los perros Salchichas

Incluso las personas que no conocen mucho acerca de los perros reconocen a un perro Salchicha. Por desgracia la larga espalda de estos perros puede causarle problemas a la raza, siendo la parálisis de los cuartos traseros o paraplejia uno de estos, por suerte hay varias maneras de ayudar o evitar la aparición de este inconveniente.

Enfermedad del disco intervertebral. Los perros Salchichas son propensos a la enfermedad del disco intervertebral también conocida como enfermedad de disco roto. Los discos blandos y gelatinosos que se encuentran entre las vértebras de la columna de tu mascota permiten que las articulaciones se muevan con facilidad. Si un disco se desliza fuera de lugar o se rompe, la presión que ejerce sobre la médula espinal le provocará mucho dolor. El deslizamiento puede ser gradual o repentino. Dependiendo de la severidad del deslizamiento tu Salchicha podrá conservar la movilidad o sus patas traseras pueden quedarle paralizadas.

Síntomas. En ocasiones los síntomas de la enfermedad del disco intervertebral en tu Salchicha son obvios pero puede ser que no lo percibas debido al avance lento pero progresivo de la enfermedad. Si tu mascota grita cuando lo cargas es una señal. Puede temblar, tiritar, caminar de forma extraña, mantener la cabeza en un ángulo extraño, arquear la espalda o no querer moverse. Si tu salchicha exhibe problemas de espalda debes llevarlo al veterinario tan pronto como puedas. Para transportarlo lo mejor es colocarlo dentro de una caja o transportador para que no pueda moverse mucho cuando lo llevas al veterinario.

Tratamiento. El veterinario puede determinar el tratamiento para la enfermedad que tu Salchicha necesita basándose en rayos X, resonancia magnética (MRI) y otras herramientas de diagnóstico similares. Si la enfermedad del disco intervertebrales leve puede prescribirle analgésicos y medicamentos antiinflamatorios junto con confinamiento y reposo para que descanse. Si está paralizado la cirugía es la única opción que podría permitirle caminar de nuevo.

Cuidados posteriores. Si a tu Salchicha lo operan es posible que tengas que esperar varios días antes de que puedas llevarlo a la casa. Si no puede orinar tendrás que hacerle presión con la mano en la vejiga cada pocas horas. El veterinario puede enseñarte la manera de hacerlo. El tiempo que le tomará a tu mascota para comenzar a orinar por su cuenta dependerá de la extensión del daño nervioso en sus cuartos traseros. Tu Salchicha debe estar en reposo por lo menos durante un mes y en ocasiones puede ser por más tiempo.

Sillas de ruedas para perros. Si tu Salchicha no recupera la movilidad de sus piernas traseras no significa que no puede tener una calidad de vida decente. El veterinario puede recomendarte que le compres una silla de ruedas para perros. Puedes adquirir una silla de ruedas de diseño personalizada para tu mascota que le permita tener movilidad y al mismo tiempo comodidad y un poco de estilo. Para que tu mascota pueda utilizar una silla de ruedas canina debe ser capaz de mover normalmente sus patas delanteras.