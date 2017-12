Pérdida de la audición de un Border collie

Si eres dueño de un Border collie debes saber que es una raza de perro catalogada entre las más inteligentes. Si tu cachorro gradualmente se vuelve menos obediente o no capta señales tan rápido como de costumbre, es posible que padezca de sordera. La pérdida de audición es común en el Border collie pero su inteligencia lo compensa.

Frecuencia. Aproximadamente un 3.6 por ciento de los Border collies tienen sordera unilateral o bilateral. La sordera bilateral significa que el perro es sordo de ambos oídos mientras que la unilateral afecta un solo oído. Aunque el dueño de un perro puede detectar generalmente si su perro tiene sordera bilateral, deducir que tiene sordera unilateral no es tan fácil. Para hacer un diagnóstico tu perro debe someterse a una serie de pruebas. Tal vez la prueba de audición canina más común es la Respuesta auditiva evocada de la médula del cerebro (BAER), la cual será realizadapor un veterinario especializado.

La prueba de BAER. Esta prueba consiste en examinar cada oído de forma individual en un proceso no toma más de 15 minutos. La prueba debe ser realizada por un veterinario neurólogo certificado o un veterinario bien familiarizado con el procedimiento. La sedación generalmente no es necesaria pero puede ser una opción. Pequeños auriculares conectados a una computadora se colocan en las orejas del perro, el equipo produce un estímulo y registra la respuesta.

Pérdida de la audición en la mediana edad. La pérdida auditiva más común en el Border collie no ocurre al nacer o durante el envejecimiento sino en la mediana edad, cuando tiene aproximadamente 4 años. Los Border collies de trabajo que pastorean en una granja o participan en competencias requieren de un buen sentido del oído para responder a los comandos. Un dueño que trabaja estrechamente con su perro probablemente notará si algo está mal con su mascota. No obstante, aquellos que no trabajan como son tan inteligentes y no están ocupados, pueden comenzar a responder más a las señales visuales que a las auditivas. No es raro que los dueños de un Border collie sepan que su mascota es sorda hasta después de que obtienen los resultados de la prueba BAER.

Sordera y color. Entre 1994 y 2002, 2.597 Border collies en Gran Bretaña fueron sometidos a pruebas BAER. Esto se hizo para determinar si la sordera en la raza está asociada con el gen merle. El merle no es un patrón de color común en la raza, sino una dilución del color general del cuerpo, ya sea negro o rojo, con rayas o manchas de color más oscuro que se encuentran en las áreas coloreadas del cuerpo del perro y no en las blancas. El estudio encontró que los Border collies sordos tenían tasas más altas de pelaje merle así como los ojos azules y más marcas blancas en la cabeza que los que tenían una audición normal.

Sordera maternal. Tal vez no te sorprendas al saber que la sordera en los Border collies es más propensa a ser heredada que a perderla de golpe a lo largo de su vida. No importa el color, las probabilidades de sordera aumenta en un factor de 14 % para aquellos perros cuyas madres son sordas. La sordera en la raza tiene un fuerte componente hereditario, por lo que los criadores deben realizarle pruebas de audiencia a sus perros para que no se reproduzcan los que estén afectados.