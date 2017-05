Pérdida de pelo en la cara de un Bóxer

Si tu amado Bóxer está perdiendo pelo en la cara, hay una buena posibilidad de que tenga sarna. No entres en pánico ante la idea de tener una mascota sarnosa ya que esto es un problema común de la piel en la raza y tiene un componente hereditario. El veterinario lo puede tratar y devolverle su belleza.

Sarna. La sarna también se conoce como sarna roja o demodicosis. Los ácaros que causan esta condición viven en la piel de casi todos los perros. Los perros con un sistema inmunológico sano no se ven afectados por estas criaturas microscópicas. No obstante, los perros con sistemas inmunes bajos o aquellos que tienen una predisposición genética como el Bóxer, podrían desarrollar esta enfermedad de la piel.

Síntomas. Puedes haber notado lugares calvos en el hocico, los oídos y alrededor de los ojosde tu Bóxer. Esos puntos calvos son los síntomas de la sarna localizada en lugar del tipo que afecta todo el cuerpo. Este tipo de sarna es muy común en los cachorros de esta raza. Tu Bóxer no debe rascarse en los parches de calvicie y estos se curarán por sí solos con el tiempo, por lo general a los tres meses.Si tu mascota se rasca, eso significa que las bacterias han infectado los parches y debes llevarlo al veterinario. Si tiene más de cuatro parches de calvicie o si estos están en otras partes de su cuerpo, podría tener una demodicosis generalizada.

Tratamiento. La sarna localizada normalmente no es contagiosa, por lo que si el veterinario la confirma mediante el diagnóstico, por lo general no tendrás que aislar a tu Bóxer. Si hay un perro adulto que está enfermo en tu casa o en una casa que tu Bóxer visita con frecuencia, es aconsejable separarlos hasta que la pérdida de pelo desaparezca o la infección se cure. Las personas o los gatos no pueden contraer estos ácaros específicos de la especie. Aunque la demodicosis localizada desaparece por sí sola, es posible acelerar el proceso con insecticidas recetados por el veterinario. Si se infectan los parches, el veterinario puede mandarle un ungüento antibacteriano.

Reproducción. Si tú Bóxer desarrolla la sarna, piénsalo dos veces antes de reproducirlo ya que existe una amplia probabilidad de que pase estos genes a su descendencia. Si estás familiarizado con q que la base de la cría de perros de raza pura es la mejora de la raza en todos los aspectos, entonces no importa lo mucho que amas a tu perro y estarás de acuerdo en que será mejor si no trasmite sus genes propensos a la sarna.