Pérdida de pelo en un Braco alemán de pelo corto

Exactamente donde tu hermoso Braco alemán de pelo corto de color marrón y blanco pierde su pelo, puede darle al veterinario pistas para un diagnóstico y el tratamiento correspondiente. Esta raza es vulnerable a varios desordenes de la piel que vienen acompañados de pérdida de pelo. De acuerdo con el diagnóstico puede que estés en precencia de un problema estético menor o una enfermedad potencialmente mortal.

Displasia folicular. El Braco alemán de pelo corto se encuentra entre las razas que son afectadas por la distrofia folicular un trastorno que generalmnte es hereditario. La enfermedad hace que el pelo de tu perro se caiga lentamente pero de manera constantemente dándole un aspecto apolillado. Los síntomas comienzan generalmente cuando es un cachorro. Aunque su piel se vuelve seca y escamosa, la distrofia folicular no afecta su salud. El veterinario probablemente tomará una muestra pequeña de piel para hacer un diagnóstico, un procedimiento que normalmente se hace en la clínica bajo el efecto de anestesia local. Puede recomendarte suplementos que contengan ácidos grasos para combatir reseques de la piel, lociones o champús especiales.

Granulomas por lamidos. Si tu perro lame sus patas, la base de la cola o cualquier parte del cuerpo tanto que el pelo se le cae, puede ser que tenga granulomas por lamerse. El lamido y la posterior pérdida de pelo se deben a diferentes causas pero no es poco frecuente en el Braco alemán de pelo corto. Estos síntomas incluyen alergias, dermatitis, problemas emocionales y los lamidos lo calman, le quitan el aburrimiento y las infecciones. Tu perro no sólo es propenso a perder su pelo y a desarrollar lesiones sino que en los casos severos puede acabar con áreas fibrosas en el lugar de los lamidos. Lleva a tu mascota al veterinario quien probablemente le realizará una biopsia y te recomendará un tratamiento que es para un granuloma en particular. Eso podría incluir medicación o un vendaje en los casos más leves o cirugía o radiación para los granulomas graves.

Dermatosis lupoide. El Braco alemán de pelo corto es el único canino que padece la dermatosis lupoide. Los perros afectados desarrollan pérdida de pelo y lesiones dolorosas con escozor entre las edades de 6 meses a 3 años. Esta enfermedad comienza en la cara pero va progresando hacia las orejas y la espalda. Las llagas pueden aparecer y desaparecer. Las lesiones pueden infectarse y los perros también experimentan fiebre e inflamación en los ganglios linfáticos. El veterinario probablemente llevará a cabo una biopsia de piel para hacer un diagnóstico definitivo. No existe ningún tratamiento eficaz para contrarestar la enfermedad. Relacionada con el lupus eritematoso cutáneo en personas, el Braco alemán de pelo corto con dermatosis lupoide desarrolla eventualmente una enfermedad renal y muere.

Alopecia. La alopecia o pérdida del pelo en el Braco alemán de pelo corto no siempre es hereditaria. Muchos perros experimentan pérdida de pelo por alergias, ya sea a la comida, las pulgas o el medio ambiente. A un perro sensible una pulga puede volverlo loco causándole picazón y pérdida del pelo. Afortunadamente el veterinario puede recetarle un tópico oral mensual para las pulgas y las garrapatas o medicación que debe solucionar el problema. Los alimentos o alergias ambientales típicamente requieren de pruebas de sangre y piel. Las alergias a los alimentos a menudo requieren de un proceso largo pues hay que ir descartando hasta que de conjunto con el veterinario encuentren uno que se adapte a tu perro. Las alergias ambientales podrían ser estacionales como cuando cuando hay polen y moho en el aire. El veterinario puede recetar medicamentos y aconsejarte para que mantengas a tu perro en interiores tanto como puedas durante la temporada de alergias. El sire acondicionado o un purificador de aire pueden brindar algún alivio.