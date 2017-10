Pérdida de pelo en un Perro salchicha

Con su largo cuerpo y patas cortas, el Perro salchicha es instantáneamente reconocible. Este perro puede tener un pelaje corto o largo que derrama moderadamente, pero este derramamiento normal no tiene nada que ver con las zonas calvas que podría desarrollar. Los factores genéticos y médicos son las causas más probables si comienza a perder pelo de manera anormal.

Causas comunes. Si tu Salchicha comienza a perder pelo, es posible que sea por causas comunes que pueden afectar a cualquier raza de perro. Las alergias pueden hacer que tu cachorro se rasque constantemente, se muerda y tire del pelo dejando parches de calvicie en sus intentos por calmar el malestar. El hipotiroidismo es una deficiencia hormonal que puede causar problemas en la piel, es común en el Salchicha y podría provocar los síntomas antes mencionados así como un rascado con frenesí. Los parásitos externos como pulgas y ácaros pueden desencadenar reacciones alérgicas e irritación en la piel provocando un lamido constante, halarse el pelo o arañarse la piel que da como resultado la pérdida de pelo donde se congregan los bichos.

Una causa no tan común. Aunque las causas de la pérdida de pelo pueden afectar a todas las razas, una razón en particular afecta principalmente al Perro salchicha: la acantosis nigricans es una condición heredada. Este trastorno se refiere esencialmente a un oscurecimiento de la piel, generalmente en las axilas extendiéndose a la ingle y otras áreas. Estos parches oscuros eventualmente causan la pérdida de pelo, dejan secciones calvas y manchadas en tu perro aparentemente sano. Unido a la acantosis nigricans aparece frecuentemente la seborrea, una condición que hace que la piel y el resto del pelo esté grasoso y fétido.

Enumera los síntomas. Tan pronto como notes que tu Salchicha está perdiendo pelo debes consultarlo con el veterinario para que le haga un chequeo completo. En términos generales, la pérdida de pelo es una señal de que algo está mal. Mira si tu cachorro tiene síntomas adicionales tales como piel roja, irritada o el pelaje desaliñado. Toma nota de su comportamiento y dile al veterinario si sus niveles de actividad o los hábitos de hacer sus necesidades han cambiado dramáticamente. La acantosis nigricans aparece como una mancha oscura en la piel y se vuelve gruesa y dura a medida que empeora la condición.

Pronóstico. En algunos casos la pérdida de pelo se detiene una vez que se trata el problema médico. La acantosis nigricans no ofrece ninguna garantía de curación ya que la condición no es curable y la pérdida de pelo es generalmente permanente. El veterinario puede recetar medicamentos y suplementos para ayudar a mejorar la condición de tu Salchicha y posiblemente para evitar que los parches de piel dura se separen. La pérdida de pelo de por sí no es peligrosa pero ignorar este padecimiento podría conducir a problemas de salud más serios.