Perros con look rastafari

Un perro que tiene su pelaje similar a un conjunto de dreadlocks seguramente no ha es porque recientemente fue a la peluquería para conseguir ese peinado. Este “estilo de peinado” suele aparecer en los perros que comúnmente tienen doble capa de pelaje largo y acordonado, en estas razas los mechones de pelo dan, de forma natural, una serie de giros juntos hasta formar los llamados cordones que le dan la apariencia de rastas.

Razas con pelaje acordonado. Muchas razas de perros con pelaje acordonado fueron criadas originalmente para el pastoreo y la protección del ganado. Sus abrigos únicos, resistente a la intemperie les dieron protección contra los elementos y hasta contra los ataques de los depredadores que asechaban los rebaños. Entre estas razas se incluyen el puli, el komondor, el bergamasco, el Bichón Habanero y el perro de agua español. Este tipo de pelaje también se pueden encontrar en los Poodles y y en los que no los llevan de forma natural, en algunos casos sus dueños, aprovechando su larga capa exterior, pueden estilizarlos de esta forma. Todas estas razas tienen pelaje rizado, de textura similar a la lana, que naturalmente se entrelaza y forma esteras como de fieltro, estas con el tiempo llegan a ser bastante largas y separadas. Por lo general, los derdlocks se empiezan a formar cuando el perro llega a alrededor de los 9 meses de edad y se despoja de su abrigo de cachorro.

Cuidado del pelaje. En estas razas los cuidades del pelaje en forma cordón es muy agotadora, deben extremarse los cuidados para evitar enredos fatales y no confundirlos con las formas naturales del pelo de tu cachorro. A diferencia de otras razas, no dejes que tu amigo canino corra alrededor del patio sin supervisión, mucho menos le permitas que se revuelque en el fango o inminentemente terminará en tus manos para arreglar ese desorden enmarañado que ha conseguido en su escapada. Para quitar cualquier esta no natural y los desechos que se acumulan en su pelaje, utiliza tus dedos para separar las cuerdas ya que no puedes usar un cepillo tradicional como lo harías con otras razas. Debes tener en cuenta realizar este procedimiento diariamente, esto no sólo evita la estera dolorosa entre las cuerdas sino también alienta la formación de un peinado natural adecuado con una capa sana que crecerá en el cachorro de entre seis meses a un año.

Baños. Para limpiar la piel y el pelaje de tu cachorro rasta, debes bañarlo semanalmente cada mes, dependiendo del grado de suciedad que tenga debe ser la intensidad y duración del baño. Utiliza una pequeña cantidad de accesorios de ducha, como champú o jabón suave para perros y acondicionador. Con las manos, suavemente aprieta y masajea el jabón o champú a través de los cables del cachorro durante el proceso del baño en lugar de frotar la piel o tratar de separar las trenzas. Enjuaga el jabón y aplica acondicionador de la misma manera que aplicaste el primero. Después de un profundo enjuague final, tendrás que secar completamente a tu perro utilizando una secadora comercial después de escurrirlo suavemente con una toalla.

Consideraciones. Sin el cuidado adecuado, un pelaje acordonado puede convertirse en mohoso, maloliente, enredado e infestado con parásitos. Los primero síntomas de un pelaje descuidado se manifiestan en la capa externa, esta puede parecer muy rizada y despeinada, un estado que se prolonga y empeora durante meses muchas veces confundido con la formación natural de las cuerdas. Si no puedes manejar la preparación de tu perro, busca la ayuda de un peluquero profesional que esté familiarizado con las razas alámbricas. Ten en cuenta que los baños, secado y preparación general de tu perro alámbrico puede tardar y costar más que las sesiones de acicalado de perro diferente debido a su propia naturaleza enredada. Adicionalmente debes recortar las cuerdas según sea necesario para impedir que el perro tropiece con ellas y si su pelaje se vuelva mohoso, puede que necesites recortarlo un poco y permitirle crecer desde cero nuevamente.