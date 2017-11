Perros grandes que son buenos con los niños

Si eres un aficionado de los perros grandes y te gustan los niños, pero pienses que entre ellos las relaciones son sumamente peligrosas por el riesgo del daño. Debes saber que de hecho, los perros grandes son a menudo mejores opciones para los niños pequeños que los de raza pequeña ya que estos últimos pueden ser muy delicados y resultar dañados en un juego brusco. Busca un perro grande que sea gentil con tenga un gran corazón y los niños pequeños de tu familia disfrutarán de un amigo “inmune a sus juegos” que además velará por su seguridad.

Terranova. El Terranova es tan bueno con los niños que es conocido como “perro niñero”. Los machos adultos pesan de 130 a 150 libras y las hembras un poco menos, de 100 a 120 libras. Aunque el negro es el más común de los colores de la raza, también pueden ser blancos y negros y gris y marrón. A pesar de que esta es una raza paciente tiene sus inconvenientes con los niños pequeños. El Terranova babea mucho, así que tus hijos y tu casa estarán cubiertos de saliva de perro todo el tiempo. Además tu cachorro requiere de mucho espacio, así que no es una buena opción si no tienes un patio grande.

Gran boyero suizo. El Boyero de Berna y su primo, el Gran boyero suizo son maravillosos compañeros para los niños. Ambos perros son de color negro, marrón y blanco, el Boyero de Berna tiene el pelo más largo y es más pequeño que el Gran boyero suizo. Este último pesa 135 libras o más en la madurez. Ambas razas requieren de una habitación razonablemente grande, por lo que no es un perro adecuado si vives en una ciudad.

San Bernardo. El San Bernardo puede llegar a pesar hasta 200 libras. Además de su fama como perro de rescate, también es una gran mascota para la familia y muy dedicado a su dueño. Tranquilo y tolerante, el San Bernardo no requiere de mucho ejercicio o de un patio grande como otras razas grandes. Al igual que algunas de las otras razas grandes y amigables con los niños, el San Bernardo babea bastante. Ha sido usado para tirar de carros y puedes entrenarlo para que pasee a tus hijos pequeños en un transporte adecuado.

Cazador de lobos irlandés. Si tu Cazador de lobos irlandés se alza sobre sus patas traseras y pone sus patas delanteras sobre tus hombros, podría medir unos 6 pies de altura. Aunque necesita un poco de ejercicio, generalmente se adapta al horario de su dueño, lo cual significa que tus hijos podrían tener un gran compañero para ver los dibujos animados en la televisión. Puesto que es un lebrel, fue criado para perseguir presas, lo que podría ser un inconveniente si también compartes tu casa con gatos o conejos.

Consideraciones. Recuerda que un perro grande puede lastimar inadvertidamente a un niño, incluso un fuerte movimiento con la cola puede tambalear a un niño pequeño. Los perros grandes no viven tanto como las razas pequeñas y de tamaño mediano, así que tu cachorro no podrá estar a tu lado durante más de ocho o nueve años. Cuando tu perro gigante envejezca puede ser que necesite ayuda para pasear alrededor de la casa, algo que puede afectarte mucho. Algunas razas grandes pero no gigantes que son buenas con los niños y pueden estar por más tiempo a tu lado incluyen el Collie, el Golden retriever, el Labrador retriever, el Poodle estándar y el Bóxer.