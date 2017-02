Perros híbridos que no derraman pelo

Los híbridos o perros “de diseño” son un cruce entre dos razas puras. El objetivo es reproducir las mejores características de cada perro. Los Poodles son a menudo utilizados en los cruzamientos porque no derrama pelo, sin embargo no hay garantías de que el híbrido resultante no derramará porque uno de sus padres no lo hace.

Consideraciones. Si quieres un perro híbrido que no derrame pelo debes elegir una combinación de los perros que no derramen. El Labradoodle es una popular mascota híbrida con una gran disposición, pero si adquiere las características del Labrador retriever entonces derramará un poco de pelo. Los criadores en ocasiones cruzan perros híbridos por más generaciones. Los cachorros de primera generación o F1 son la combinación de dos razas puras. El retro cruzamiento o cachorros F1b tienen uno de los padres de pura raza y un padre que es un híbrido de la misma raza con otra raza: un Labradoodle cruzado con un Poodle producirá un cachorro con retro cruzamiento. Otras combinaciones de híbridos son posibles pero los cachorros F1b pueden ser menos propensos a derramar pelo que otros híbridos. Pídele al criador que te explique el mestizaje del cachorro que estás considerando comprar.

Shih-poo. Un Shih-poo es un cruce entre un Shih Tzu y un Poodle. Debido a que el Shih tzu derrama poco pelo, el híbrido Shih-poo también debe arrojar poco. El Shih Tzu y el PoodleToy son pequeños perros con personalidades activas. La preparación es imprescindible ya que ambos perros tienen pelaje que crece rápidamente. El pelaje des Shih-poo es generalmente ondulado, una combinación del pelo liso del Shihtzu y del pelo rizado del Poodle, por lo que debes llevar a tu pequeña mascota a la peluquería cada dos meses. La ventaja es que tendrás poco pelo de perro en el sofá y la ropa.

Schnoodle. El Schnoodle es un cruce entre el Schnauzer y el Poodle. Como el Schnauzer tiene un pelaje externo nervudo y el interno suave, derrama poco pelo, el Schnoodle híbrido también derramará poco. El Schnauzer tiene una personalidad extrovertida que combinada con la personalidad adaptable del Poodle dará como resultado un perro que se adaptará bien a la mayoría de las situaciones. El Schnoodle requiere de un cepillado semanal y de recortes cada seis a ocho semanas. El pelaje usualmente crece largo y ondulado.

Yorkipoo. El Yorkipoo, Yorkiepoo, Yorkiedoodle o Yo-yopoo, es un cruce entre un Yorkshire terrier y un Poodle. Como el Yorkshire terrier derrama poco pelo, el Yorkipoo también derrama poco. El pelaje es suave y sedoso y puede ser ondulado, rizado o liso. Debido a que el pelo puede enredarse fácilmente, es necesario cepillarlo. Tu Yorkipoo requiere de un aseo regular. Este híbrido es un perro amistoso, leal y enérgico. Es un buen perro guardián y tiende a pensar que es un perro grande.

Maltipoo. El Maltipoo, Moodle, Malta-poo o Maltipoodle, es un cruce entre un Maltés y un Poodle. El pelaje es suave, esponjoso y puede tener una ligera ondulación o rizos. Puedes encontrarlos con diferentes colores de pelaje. Para mantener el pelo libre de enredos y esteras, el cepillado diario es necesario, además de que necesita ser recortado de vez en cuando. Por lo general se lleva bien con otros perros y tiene una personalidad extrovertida. Este es un perro al que le gusta ladrar pero también es cariñoso y amable.