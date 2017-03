Perros pequeños que no ladran mucho

Los perros pequeños son conocidos por su fuerte ladrido. A pesar de esto no todos los perros pequeños son ladradores constantes. De hecho, el Basenji no ladra. Otros tres perros pequeños que no ladran a menudo son el Pug, el Chin japonés y el Bichón Habanero.

Bichón Habanero. Robusto, pequeño, cariñoso, energético, juguetón y feliz, son las palabras que describen a este compañero y perro de familia. El Bichón Habanero es comúnmente conocido como una mascota Velcro porque siempre quiere estar a tu lado y te seguirá de habitación en habitación. Si estás sentado en el sofá estará sentado a tu lado. Es un perro guardián y ladrará para avisarte que tienes visitantes y cuando haya ruidos extraños, pero su ladrido no es constante. A pesar de que está en silencio la mayor parte del tiempo, ama participar en cualquier actividad familiar.

Chin japonés. El Chin japonés es conocido por sus características felinas. Este perro de diminuto tamaño tiene hábitos de limpieza meticulosos, usa sus patas delanteras para acicalarse y tiene una habilidad para saltar como si fuera un gato. Es inteligente, sensible, un perro faldero y un fiel compañero. Su ladrido es tranquilo y corto, el cual emitirá para avisarte que hay un extraño en la puerta pero no tiene un ladrido constante. Una vez que el extraño está dentro de la casa es distante y reservado.

Pug. El Pug es un gran perro en un cuerpo pequeño y compacto. Es cómico, cariñoso y te seguirá por toda la casa. Es curioso, terco y casi humano al tratar de comunicarse. Si deseas mantener una conversación y reírte, puedes hablar con un Pug. Este perro apoya su cabeza y parece interesado en lo que tienes que decirle. Sus sonidos son en su mayoría resoplidos y estornudos. No es un buen perro guardián pero puede ladrar ocasionalmente. Existen pocos Pugs que son ladradores constantes. Prefieren dormir antes que estar velando para avisarte que algo sucede fuera.

Basenji. Si quieres un perro juguetón y activo pero que no ladre, el Basenji es perfecto. En lugar de ladrar emite un sonido similar al canto tirolés. Emite un extraño aullido cuando está excitado. Sus otros sonidos incluyen chirridos, gritos y bostezos fuertes. A pesar de esto puede sondear un ladrido de una sílaba. El Basenji ama ser acariciado, abrazado y te seguirá siempre. Es curioso, cómico y te dará la bienvenida cada vez que entres por la puerta.