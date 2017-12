Perros que se asemejan a los zorros

Si siempre has querido tener un zorro como animal de compañía, tal vez lo mejor sea que adquieras un perro que tenga un aspecto semejante. Estos perros no tienen ascendencia zorruna pero tienen las orejas punteagudas, cola peluda y hocico largo. Las razas con aspecto de zorro vienen en varios tamaños y colores.

Pomerania. Con sus punteagudas orejas y largo hocico, el Pomerania parece un diminuto y amistoso zorro. Este perro pequeño generalmente pesa 7 libras y no suele creerse que tiene este tamaño tan pequeño. Tendrás que proteger a tu mascota ya que piensa que puede desafiar a un perro que tiene 10 veces su tamaño. No te dejes engañar por su tamaño, puede ser un gran atleta si quieres que compita en deportes caninos como la agilidad. El Pomerania es inteligente, alerta, activo, fuerte y puede ladrar mucho. Aquellos a los que no les gusta la raza podrían decir que son ladradores compulsivos. Este no es un perro fácil de educar, como verás su extraordinaria belleza viene acompañada de ciertos problemas.

Shiba Inu. Es probable que no haya ningún perro doméstico que se parezca más a un zorro que el Shiba inu. El color rojo del pelaje del Shiba inu es similar al de un zorro, aunque su doble pelaje también puede ser de color negro y fuego. Este perro pesa menos de 30 libras en la madurez y fue criado para cazar en su tierra natal. Cuando se adquiere como mascota no es una noticia bien recibida por los otros animales domésticos más pequeños de la casa. Este es un perro seguro que podría ser un reto para aquellas personas que no tienen experiencia, por lo que necesitarán pasar mucho tiempo con un entrenador. El Shiba inu es un excelente perro guardián.

Keeshond. Cuando esta raza autóctona holandesa apareció por primera vez en Inglaterra en el siglo XIX, fue denominada como una raza con aspecto de zorro y también conocida como un Pomerania con sobrepeso. Aunque fue utilizado para vigilar las barcazas y las granjas, el Keeshond fue criado principalmente como un perro de compañía. No es un perro de caza, de pastoreo, ni de seguimiento pero no hay otro que lo supere en pasar un rato con su dueño. Este perro de tamaño mediano, bondadoso pero independiente se lleva bien con otros perros así como con los gatos y otros animales domésticos. Esta es una raza que requiere de ejercicio moderado aunque su grueso pelaje de color gris necesita de un aseo regular. Aunque es un bueno perro guardián existe una delgada línea entre los gritos de alarma y los ladridos incesantes que suele sobrepasar en ocasiones.

American Eskimo. Imagina que tienes un zorro blanco como la nieve y este es el American Eskimo. Disponible en tamaños estándar y miniatura, el Eskie no tiene nada que ver con el mundo esquimal actual ya que por su carisma ha sobrepasado sus fronteras. No es sólo un perro con una cara bonita sino que también es muy listo. En el siglo XIX y principios del siglo XX Estados Unidos, el Eskie a menudo se podía encontrar actuando como perro circense. Es un perro alerta, feliz y necesita una buena cantidad de ejercicio. Es un buen perro guardián que te avisará de la presencia de un zorro real u otros intrusos que se encuentren alrededor de tu casa. Su doble pelaje requiere de un cepillado regular o diario.

Otros perros con aspecto de zorros. Muchas de las razas nórdicas tienen rasgos de zorros, entre las que se encuentran el Samoyedo, el Cazador de Alces Noruego y el Spitz finlandés. El Schipperke se asemeja a un pequeño zorro de color negro. Además de todos estos pura raza es probable que encuentres muchos perros de raza mixta con aspecto de zorro. Puedes visitar sitios de rescates online para encontrar un perro con apariencia de zorro con menos requerimientos que los que hemos visto, depende de ti.