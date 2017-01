Perros que tienen pelo corto y liso

Si te encantan los perros, pero el aseo y cuidado constantes no es lo tuyo, existen razas de pelo corto y liso, en todas las formas y tamaños, para adaptarse a tus propósitos. Sólo recuerda que un pelaje corto no significa que no arrojará pelos.

Pug. ¿Quieres un perro de juguete de pelo corto? El pug puede ser tu mejor opción. Es cariñoso, de buen humor, se lleva bien con otros perros y gatos, y es bueno con los niños. No pesa más de 18 libras cuando alcanza la etapa adulta, a menos que lo sobrealimentes. Aunque el beige o el marrón claro son los coores más comunes, también se puede encontrar en negro, plata y albaricoque. Estos perros tienen una especie de “máscara” negra en la cara.

Manchester terrier. Con este perro se puede elegir entre la versión más pequeña o más grande de la raza. El Manchester terrier de juguete pesa menos de 12 libras en la edad adulta, mientras que el estándar pesa entre 12 y 22 libras. De acuerdo con la opinión de los expertos, este canino es cuidadoso y tiende a acicalarse, cualidad felina que lo hace ideal para los propietarios que odian el momento del aseo. Aunque es un buen perro para la casa, sigue siendo un terrier criado para cazar alimañas, así que además de auto-limpiarse, mantendrá tu hogar libre de ratones. El Manchester terrier puede ser de color negro o marrón.

Bóxer. A pesar del nombre pugilístico, los bóxers aman a la gente. El pero adulto varía en altura de 21,5 a 25 pulgadas de alto hasta el hombro, con los machos siempre más grandes que las hembras. Su pelaje corto y suave es o bien de color leonado o atigrado, un patrón negro y marrón. Mientras que la cara debe tener una “máscara” negra alrededor de los ojos, se permite el blanco en el hocico y una llamarada entre los ojos, incluso si interfiere un poco con la máscara. Puede ser un compañero inteligente, enérgico y protector.

Doberman pinscher. Los dobies adultos oscilan entre 24 y 28 pulgadas de alto hasta el hombro, pueden ser de color negro y marrón, rojizo y marrón, azuloso, gris muy profundo, marrón y beige. Los dobies son inteligentes y valientes, muy protectores y cariñosos con sus dueños. Tienen una gran cantidad de energía contenida, por lo que probablemente no sean una buena opción si eres adicto a la televisión. Les encanta aprender y retienen lo que se les enseña, así que si te gustan los deportes caninos puedes tener una estrella de pelo corto en tu casa.

Gran danés. Si lo que quieres es un perro muy grande, hay pocos más grande que el gran danés. Se requiere una altura mínima de 30 pulgadas hasta el hombro para los machos y 28 pulgadas para las hembras. Los colores del pelaje pueden ser atigrado, leonado, negro, blanco y negro (conocido como arlequín), azuloso (en realidad, un gris de acero) y el manto, que es un perro negro con marcas blancas en la cola, el pecho, las patas y la cara. A pesar de que son enormes, los daneses no requieren mucho ejercicio. Aunque amable, gentil y necesitado de un aseo mínimo, puede hacer el máximo daño a tu casa sin mucho esfuerzo, solo moviendo la cola y golpeando todos los objetos de una mesa.